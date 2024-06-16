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社會 社會焦點 保障人權

新北2男拿破假名牌包「碰瓷」　嗆母女賠錢…她拿手機蒐證退敵

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局後埔派出所在執行網路巡邏時，在臉書社團「我是板橋人」發現一則貼文，一對母女騎機車行經館前東路巷內時，遇2名男子製造假事故要求賠償損壞的「名牌包」，警方調閱監視器發現2人犯行，且有多起製造假車禍詐欺、恐嚇取財等前科，經警網攔截圍捕將他們攔下，竟辯稱當時喝醉，警方不予採信，仍依法函送法辦。

▲▼涉嫌拿破假名牌包碰瓷詐財的詹、張2人，監視器拍下2人惡行 。（圖／翻攝自網路）

▲監視器拍下詹男撿起破爛的假名牌包 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，45歲詹姓男子及46歲張男在新北市犯下多起製造假車禍詐欺、恐嚇取財前科。15日下午3時許，從監視器影片顯示，2人又故技重施，步行在板橋區館前東路46巷內，其中詹男手裡揣著一只「名牌包」，張男則走在對面，沒多久一對母女騎機車雙載進入巷內，從2人中間騎過。

同時間，詹男往地上丟棄假的不能再假的破爛「名牌包」，2人兇神惡煞喊住母女倆，「妳們把我的名牌包勾斷了」，女兒當時機靈地拿起手機蒐證，在一旁的媽媽則不斷道歉，2人發現詐騙不成，心虛地自行離去，女兒事後將事件貼文在社群，並有民眾轉貼至臉書社團「我是板橋人」。

轄區後埔派出所員警執行網路巡邏發現，立即調閱相關監視器，發現詹、張2人還在板橋轄區出沒，16日上午11時許，在板橋區中正路與民權路將2人攔截逮捕並帶回派出所偵訊，2人見事跡敗露，辯稱當時喝醉，警方不予採信，仍依犯詐欺罪及恐嚇取財罪，依法函請新北地檢署偵辦。

▼涉嫌拿破假名牌包碰瓷詐財的詹、張2人 。（圖／翻攝自網路）

▲▼涉嫌拿破假名牌包碰瓷詐財的詹、張2人，監視器拍下2人惡行 。（圖／翻攝自網路）

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