全球首季手機市占排名出爐　三星超越蘋果要回龍頭寶座

▲三星電子。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

全球市場研究機構TrendForce表示，相較去年第一季，供應商為解決渠道庫存積累嚴重的問題，大幅調降生產目標，因此今年第一季智慧型手機生產量即便低於疫情前3億支以上的水準，但仍有看似不錯的18.7%年增率，總出貨量為2.96億支，其中第一季銷量中，三星超越蘋果，成為銷量龍頭。

▲全球首季手機市占排名。（圖／TrendForce提供）



全球消費支出受到高通膨及地緣政治衝突的壓抑，相對保守，加上部份品牌第一季生產積極，導致通路庫存升高，必須優先進行調節，因此TrendForce對第二季的生產數量預測不敢樂觀，預估將較前一季度衰退5-10%。

從第一季的生產市占率排名來看，全球前六名依序為Samsung，Apple，Xiaomi，OPPO，Transsion及Vivo，概括近八成市占。

Samsung第一季生產總數5,950萬支，市占居首。其中Galaxy S24系列受惠AI話題帶動熱銷，佔首季產出的22.5%，對比去年Galaxy S23系列增長20%。第二季受A系列海外銷售不如預期，預估生產數字將下滑至5,500萬支以下，季衰退幅度恐超過10%。

Apple第一季因遭遇中國市場銷售衰退影響，生產表現較去年同期衰退至4,790萬支，相對應的零組件供應鏈傳出多有修正，但對處理器晶片則維持原投產計畫。TrendForce表示第二季處於Apple產品迭代空窗期，預估生產總數季衰退約10%左右。

Xiaomi (含Xiaomi，Redmi，Poco)揮別去年同期的高庫存陰霾，第一季生產總數為4,110萬支，市占排名位居全球第三。該品牌自2023年下半年開始，受到庫存回補激勵，加上內部政策加大對新興市場投資，因此對市場的經營策略由被動的降低庫存水位轉為樂觀佈局。不過由於全球經濟沒有明顯好轉，新興市場面對僧多粥少的激烈競爭，預估該品牌第二季將以持平第一季為生產目標。

Oppo(含Oppo，OnePlus，Realme)第一季生產總數來到3,380萬支，市占排名第四。該品牌在中國的銷售受Honor排擠較大，因此即便是印度等新興市場銷售略有增長，其第一季的年增長幅度仍不及其他低基期的android品牌。第二季Oppo生產目標同樣以持平第一季為主。另外，Oppo先前與芬蘭電信巨頭Nokia侵權訴訟告吞敗，經過和解，Oppo將於今年下半年重返德國市場。

Transsion 去年經歷一波近50%的年增長表現，其樂觀態勢延續至今年第一季。該品牌第一季生產總數約2,980萬支，年增幅表現亮眼，市占排名全球第五。然而，第一季產出過於積極，加上與Samsung、Xiaomi、Lenovo等品牌在低階銷售市場重疊，導致通路庫存開始積累。TrendForce預估該品牌第二季將出現不小於15%的季減。

Vivo(含Vivo及iQoo)第一季生產出貨2,170萬支，季度市占排名第六。第二季該品牌將推出旗艦機X100系列的延伸機種，加上618促銷，生產總數有望維穩第一季生產表現。