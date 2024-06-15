「傳訊息召妓」老婆看光光！他被休掉超崩潰　喊告蘋果求償2億

▲英國一名男子以為刪掉偷吃訊息，卻透過同步連結的電腦，被妻子看光光。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

英國一名人夫慣性偷吃，使用iPhone「iMessages」傳訊息召妓之後，都會把對話紀錄全部刪除，未料卻仍透過同步連結的iMac電腦，被妻子看光光，最終離婚收場。如今，他正計畫提告蘋果，並且求償500萬英鎊（約新台幣2億元）。

商人理查（Richard，化名）向《泰晤士報》坦承，自己在婚姻最後幾年開始召妓，總是透過iMessages與性工作者聯繫，但每次都會刪除手機紀錄。沒想到，妻子有一天使用家中iMac時，無意點開了應用程式，立刻發現他多年來的偷吃鐵證，並於1個月內提出離婚。

理查宣稱，2人過去20多年的婚姻生活幸福快樂，如果妻子不是以如此「突然、殘酷、令人沮喪」的方式發現，這段婚姻還有轉圜餘地，因為他只是做了「許多男人和一些女人會做的事」，「這一切都非常痛苦。」

▲理查離婚後相當痛苦，試圖訴諸法律，替自己討回公道。（示意圖／CFP）



理查指控，蘋果缺乏透明度，未明確說明連結設備也可以閱覽iMessages內容，「如果你被告知一則訊息刪除了，你有權相信它被刪除了。」他已經找上倫敦法律事務所「羅森布拉特」（Rosenblatt），希望展開一場「未勝訴、不收費」（no-win, no-fee）的集體訴訟案，討回離婚所失去的財產，以及相關法律費用。

律師沃爾頓（Simon Walton）宣稱，蘋果未向使用者清楚說明，發送、收到及刪除訊息之後，究竟會發生什麼事，「iPhone通知使用者『訊息已經被刪除』，但正如我們所看見的，這不是真的，而且是誤導性的，因為它們仍能在其他連線設備上被找到，這是蘋果沒有告訴使用者的。」

蘋果目前尚未回應此事。