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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／「中華民國在哪黃埔就在哪」　賴清德出席黃埔校慶3點勉勵學生

▲▼黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，總統賴清德致詞。（圖／記者杜冠霖攝）

▲黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，總統賴清德致詞。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／高雄報導

今（16日）是「黄埔建校一百週年校慶」，總統賴清德南下高雄主持、並親校地面部隊，賴清德致詞強調，一百年來，縱使歷史景物場景物換星移，但我們堅定地確信：「中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡」，秉持「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的才是真陸官，沒有這份雄心壯志就是假黃埔！

賴清德致詞時給學生三點勉勵，包含：深刻體會「犧牲、團結、負責」的歷史意義、全心全力奉獻給國家人民、捍衛國家主權。他也提到，身為總統以及三軍統帥，我的責任，就是帶領國家、團結國人，共同守護台灣，促進民主、和平、繁榮，會持續推動國防改革，也會要求軍事訓練，符合世界科技發展的趨勢，持續提升整體戰力，讓國家安全獲得完整的保障。

賴清德致詞全文如下：

立法院韓國瑜院長、國安會吳釗燮秘書長、高雄市陳其邁市長、國防部顧立雄部長、陸軍官校余劍鋒校長、各位立法委員、各國駐台使節代表、以及武官、友邦軍校校長、各位退役將領、陸官歷任校長、校友、現場所有的貴賓、同學，大家好！請稍息。

欣逢陸軍官校百年校慶，能夠以中華民國三軍統帥的身分，來主持百年慶典，我深感榮幸。在這個具有歷史意義的日子裡，我們聚在一起，不僅僅是來紀念這所著名軍校百年來煉鐵成鋼，打造一支又一支的鋼鐵勁旅，在國家最需要的時候，捍衛國家的生存發展，更是要對所有曾經在此學習、成長，並為國家和人民做出卓越貢獻的陸官人，表達敬意！

各位同學，在剛剛的閱兵以及分列式中，每一個人士氣高昂，可以看得出平時的訓練精實，令人讚賞。我謹代表國家，衷心感謝，也衷心感謝，祝福陸軍官校，百歲生日快樂！校運昌隆，迎接更輝煌的百年。

陸軍官校成立之時，是國家危亡、國事內外交迫之際，當時走進陸官的年輕人，滿腔熱血，為「民有、民治、民享」的民主共和國，踏上東征、北伐、剿共、抗戰的征途，展現出「不怕苦、不怕難、不怕死」的大無畏精神，戰功彪炳！

然而，卻也在後續的國共內戰中失利，民國三十八年，政府播遷來台；隔年，陸軍官校於鳳山復校；軍民更團結一致，打過「八二三」等戰役，成功守護台灣。

近年來，在大大小小的天災地變中，軍愛民，民敬軍，軍民一家親；在歷史上一次又一次的生死與共裡，中華民國也已經在台澎金馬落地生根，陸軍官校更在鳳山開枝散葉。因此，一百年來，縱使歷史景物場景物換星移，但我們堅定地確信：「中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡」！

在這裡，鳳山訓練繼往開來；在這裡，黃埔精神扎根茁壯；在這裡，秉持「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的才是真陸官，沒有這份雄心壯志就是假黃埔！當前，台海的和平穩定，不僅僅受到國際社會的關注，也是全球安全和繁榮必要的元素。在陸軍官校舉行百年校慶的此時，全體師生應該要體認新時代的挑戰和使命。

最大的挑戰是，面對中國強勢崛起，破壞台海現狀，視併吞台灣、消滅中華民國為其民族大業之偉大復興；最高的使命是，勇敢承擔起守護台灣，維護台海和平穩定的重責大任。

各位同學，你們選擇加入陸軍官校，表示你們對國家有使命感；選擇接受最嚴格的訓練，表示你們有勇氣接受挑戰。你們選擇走一條艱辛的道路，更顯示，你們有能力承擔大任，因此，在歷史性的時刻，我對各位同學提出三點勉勵：

第一，深刻體會「犧牲、團結、負責」的歷史意義！陸官是未來軍官的搖籃、培育國軍將校的基石。各位同學，都是國軍的未來，也是國家的未來。

我希望大家，對同袍「親愛」、自我要求「精誠」；對人民「親愛」，對國家「忠誠」，在從軍的道路上，精益求精，持續提升專業、技能和品德，讓自己成為允文允武、術德兼備的軍事領導人才。

同時要貫徹「不計死生，以寡擊眾」；「義共患難，志同生死」；以及「保家衛國，始終如一」的決心！只要你們的實力越來越強，國家就會越壯大；你們越是沉著堅定，國家就越能自信前進。

我對各位同學的第二點勉勵是，全心全力奉獻給國家人民。

國軍的屬性，隨著國家發展不斷轉型，從黨軍到國軍，從革命軍到專業軍，從為總理而戰到為國家人民而戰。百年後的今天，陸官人不是革命軍，是屬於人民的軍隊。當前的國軍，更不屬於任何個人或黨派，而是效忠國家、效忠人民、效忠民主。

各位同學與同袍要如手如足，無私無我；對人民要親民愛民、服務人民、保護人民，將自己奉獻給人民，絕不辜負人民對我們的期待。

我的第三點勉勵是，捍衛國家主權。

有主權才有國家，有台灣才有中華民國，各位投身陸軍官校，就是將保衛國家的重責大任，扛在自己肩上，我們絕不能夠敵我不分，也不能夠敵友不分，更不能夠接受「首戰即終戰」的投降主義！

軍人是國家忠誠的守衛者，是國人的倚賴、國家的驕傲。我希望各位，堅守國軍的信念，務必要維護自由民主的憲政體制；堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持捍衛國家主權不容侵犯併吞；確保中華民國台灣的前途，由兩千三百萬人民共同決定。讓我們一起捍衛國家主權，維護國家尊嚴，為國家帶來光榮與繁榮。

身為總統以及三軍統帥，我的責任，就是帶領國家、團結國人，共同守護台灣，促進民主、和平、繁榮。

我會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，跟全球民主國家，肩並肩站在一起，共同發揮威懾力量，避免戰爭發生，以備戰來避戰，靠實力達到和平，創造繁榮發展。

從520就任到現在，我已經陸續到各部隊，了解任務執行的狀況，關心國軍弟兄姊妹的各項需求。未來，我會持續推動國防改革，也會要求軍事訓練，符合世界科技發展的趨勢，持續提升整體戰力，讓國家安全獲得完整的保障。

我也要讓國軍在保衛國家的同時，沒有後顧之憂。我會將照顧軍人的生活與尊嚴，放在國防改革的重要位置，也會團結所有國人的力量，一起來做國軍的後盾。最後，讓我們共同為打造現代化、智慧化、專業化的勁旅而努力，為守護國家主權、民主自由人權的價值而打拚，我們一起加油！謝謝大家！

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