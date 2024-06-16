廈門五通碼頭「金門鄉親服務站」啟用　打造金廈「一日生活圈」

▲廈門五通碼頭「金門鄉親服務站」今(16)日正式啟用。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

廈門五通碼頭「金門鄉親服務站」今(16)日正式啟用，為往返金廈兩地的金門鄉親提供服務，不僅提供來金旅遊諮詢服務，當旅客有突發狀況時，也能透過服務站即時通報兩門有關單位協助處理，為未來兩岸旅遊的開放做好準備。

「金門鄉親服務站」今日啟用，金門縣副縣長李文良率縣府團隊成員共襄盛舉，並在廈門市台灣事務辦公室主任劉金柱、副主任虞聖堅、廈門翔業集團有限公司副總經理朱昭、元翔（廈門）海岸有限公司總經理吳金獅、廈門旅遊集團董事長黃軼達等人的陪同下，共同為「金門鄉親服務站」進行揭牌，並合影留念。

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金門縣政府觀光處說明，「金門鄉親服務站」位於廈門市五通碼頭候船大樓2樓處，目前設有接待櫃台區、辦公區、貴賓室、哺乳室等空間，每日服務時間為上午08:00至下午17:30(隨金廈小三通航班調整)，提供往返金廈的金門鄉親一個服務窗口，如有突發狀況，可透過服務站即時通報兩門有關單位協助處理。

同時，服務站亦扮演金廈民間交流平台，協助政府部門推動各項交流服務，未來實施陸客來金旅遊時，也將提供來金旅遊諮詢服務，宣傳金門各項觀光活動與食住行等資訊，讓旅客更瞭解金門、玩得盡興。

金門縣副縣長李文良表示，15日縣長陳福海率隊拜會廈門市政府時，曾向廈門市委書記崔永輝爭取在五通碼頭，規劃一個應急聯繫與旅遊諮詢的鄉親服務站，當場就獲得崔書記的允諾，經過廈門市政府內部研議，以及金廈兩門多次磋商，終於在今日啟動服務。

李文良也對廈門市政府對此項議題的高度重視表示感謝，同時謝謝廈門市台灣事務辦公室、元翔（廈門）海岸有限公司、廈門旅遊集團積極協助，體現兩門之的良好情誼，也歡迎往來廈門金門的鄉親、旅客善加利用。

金門縣政府觀光處表示，廈門五通碼頭是兩岸的重要口岸，在金廈小三通便捷的基礎上，金廈已是「一日生活圈」，兩門人民往來十分密切，五通碼頭亦是兩岸人民交流往來的必經之路，盼隨著廈門五通碼頭「金門鄉親服務站」的啟用，服務更多有需要的金門鄉親。