以色列8名士兵在加薩被炸死！　疑裝甲車「駛入地雷區」

▲以色列坦克準備駛入加薩走廊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列軍方表示，以色列軍隊15日搭乘裝甲運兵車經過加薩南部發生爆炸，造成8名士兵死亡，這也是以哈衝突爆發以來，以軍遭受的最致命襲擊之一。哈瑪斯則指出，這輛裝甲運兵車駛入並困在一處雷區，才會引發爆炸。

根據路透社、CNN報導，以色列軍方指出，這起事件發生在15日清晨5時15分左右，當時一輛載有士兵的裝甲車，正在拉法（Rafah）西部的特爾蘇丹（Tel al-Sultan）地區執行「恐怖分子基礎設施」打擊行動。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，「根據我們目前掌握的訊息，車隊中的一輛工程車發生了爆炸，爆炸顯然是由埋在該地區的爆炸裝置引起的，或者是反坦克導彈發射的結果。」

哈加里說，爆炸發生後，車上攜帶的工程材料也被引爆，破壞力道強大，以至於難以辨識罹難者遺體，「所有這些都不應該發生，事件仍在進行調查中。」

哈瑪斯則稱，這輛裝甲運兵車駛入並困在一處雷區，因而引發爆炸。路透社指出，以色列坦克進入特爾蘇丹對沿海地區進行砲擊，數以千計的巴勒斯坦人被迫逃離，其中許多人已多次流離失所。

與此同時，以色列軍隊繼續朝拉法及其周邊地區推進，加薩數個區域也遭到空襲，至少19名巴勒斯坦人在襲擊中喪生。