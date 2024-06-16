積極備戰、全力避戰！　朱立倫：民主自由在哪、黃埔軍魂就在哪

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（16日）是陸軍軍官學校建校一百週年的校慶，國民黨主席朱立倫指出，在中國近代與世界華人的歷史上，影響深遠，就是「團結、奮鬥、肯犧牲」的黃埔軍人。朱立倫說，適逢黃埔百年校慶的今天，國民黨共同銘記光榮歷史，也更應該展望未來，全力支持「積極備戰，全力避戰」的國防建軍方向、捍衛軍人與榮民應有的權益。

朱立倫表示，「一代黃埔人，半部近代史！」走過東征、北伐、剿共、抗戰，到保衛與建設民主臺灣的百年風雨，黃埔軍校承載著中華民族的血淚，成千上萬的黃埔子弟從操場走向戰場，秉持「不貪財，不怕死，愛國家，愛百姓」的信念浴血奮戰，為的就是捍衛中華民國、守護民主憲政、傳承中華文化，更要讓每一位民眾都過上和平繁榮的好日子。

朱立倫續指，「咨爾多士，為民前鋒。」當年黃埔軍校開訓典禮上，國父 孫中山先生的書面訓詞，就是現在中華民國的國歌歌詞。從廣州到高雄鳳山，黃埔從創校時期的革命軍隊，到落實民主憲政，轉變為守護國家與國民的國防武力，中華民國在哪裡，黃埔軍人守護的民主自由在哪裡，黃埔軍魂就在哪裡。

朱立倫強調，黃埔人是中華民國的驕傲，適逢黃埔百年校慶的今日，我們共同銘記光榮歷史，也更應該展望未來，全力支持「積極備戰，全力避戰」的國防建軍方向、捍衛軍人與榮民應有的權益，與所有志同道合的朋友，一起實踐「親愛精誠」的信念，為黃埔軍校與中華民國共創下一個輝煌的百年！「向所有犧牲奉獻、保國衛民的黃埔軍人致上最崇高的敬意！」並祝黃埔軍校，建校百年生日快樂。

