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德航班70名乘客「機上集體嘔吐」　突現噁心症狀！15輛救護車出動

▲▼搭飛機,飛機餐,飛機。（圖／CFP）

▲德國一家航空公司近300人的班機發生70名乘客集體嘔吐事件。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國神鷹航空（Condor airline）一架編號DE2315的班機2日從非洲東南方島國模里西斯（Mauritius）飛往法蘭克福的途中，機上290名乘客中突然有大約70人感到噁心並且開始嘔吐，機場動員緊急醫療服務，約15輛救護車待命。儘管有可能是食物中毒，但在調查結果出爐之前，航空公司拒絕透露可能原因。

根據德新社報導，神鷹航空一名女發言人3日證實確有此事，這架空中巴士A330neo客機有310個座位，當天載著290名乘客自模里西斯起飛，雖然有多名乘客在飛行途中出現噁心嘔吐症狀，但機組人員並未受到影響，因此決定繼續飛行。她強調，機組人員皆「受過針對這類特殊狀況的訓練」。

報導指出，班機最終於當地時間下午5時33分降落在法蘭克福機場，大約有15輛救護車趕到現場待命，醫護人員隨即為患者提供協助。但據德新社消息人士透露，其中有多輛救護車在確定沒有需求後就提前離開。發言人沒有透露具體病患人數，但媒體報導稱，受影響人數大約70人。

神鷹航空雖然承諾進行調查，但現階段暫時拒絕透露事故的可能原因，僅表示機上提供的餐點可能是在模里西斯準備的。

另據每日郵報報導，過往也有類似案例。1975年一架日本航空（Japan Airlines）航班載著344人從美國阿拉斯加飛往法國巴黎，途中有197人食用了受葡萄球菌感染的飛機餐後出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，班機緊急降落丹麥哥本哈根，儘管無人死亡，但有44名乘客住院，其中30人重症，成為史上最嚴重的一起飛機食物中毒案。

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