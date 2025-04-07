已婚帥醫劈多女手法曝　被害人怒：原來他這麼噁

▲號稱睡眠醫學權威的柳勇全在IG放上手術照，展現專業形象。（翻攝柳勇全IG）



圖文／鏡週刊

後來Ａ女的現任男友無意間知道此事，非常氣憤，調查後得知，柳勇全已離開史丹佛，轉到佛羅里達州的諾瓦東南大學任教，據說柳勇全也是因感情糾紛，被迫離開。Ａ女的男友認為，柳身為睡眠權威，還是老婆眼中的好丈夫、孩子眼中的好爸爸，卻刻意隱婚騙砲，非常不應該，有必要警告其他女性不要上當。

為此，去年4月，Ａ女及其男友在網路上以中、英文寫下：「Standley Liu隱瞞自己有家庭、婚姻，專門約已婚或有小孩及感情的女生過夜，介入別人感情，目前已經有多個女生受害，有想要受害人的對話截圖，可以私訊。這樣三觀不正的人，短短二年，就被史丹佛除名，如果要跟他合作，請注意他的品格。」

▲受害者B女表示，柳勇全承諾要與妻子離婚，卻遲遲沒有下文。（讀者提供）

二人發出訊息後不久，就有三名女子聯繫他們，其中一名Ｂ女表示，她與柳勇全交往四年，後來知道柳2012年就已結婚，但他自稱在打離婚官司，並且承諾會給她一個交代，結果不僅沒有下文，還發現他一直換女友，讓Ｂ女受創很深，一度想要輕生。

另一名Ｃ女指出，柳勇全也曾私下跟她聯繫，並傳裸身自拍照給她，還約她在台北見面，Ａ女這才發現，柳搭訕女子的模式幾乎一模一樣，而Ｃ女聽完Ａ女的遭遇後，二人同仇敵愾，痛批柳：「原來他這麼噁心！」

更扯的是，另一名被柳勇全搭訕的Ｄ小姐表示，柳傳了多張為病患開刀、血淋淋的手術照片騷擾她，還大剌剌地說：「我也有把頭打開、釘起來！」Ｄ小姐嚇得回：「你不要嚇我！」沒想到柳卻繼續傳照片說：「肋骨拿出來變臉骨，滿酷的厚！」Ｄ小姐則嚴厲制止：「我不是醫療人員，不能寄給我！」Ｄ小姐說，柳傳送手術照的行為，已違反醫療法規、侵害病患隱私，相關單位應介入調查。

▲受害者C女與A女同仇敵愾，痛批柳勇全非常噁心。（讀者提供）

另一方面，Ａ女的男友也取得柳妻的聯繫方式，告知她丈夫的離譜行徑，柳妻則透過一名友人表示，她傷心欲絕，還說柳已坦承出軌，並對自己的行為感到後悔，希望能夠彌補。沒想到柳事後竟然委任律師向警方報案，甚至發出聲明表示，遭不明人士惡意攻擊、損害名譽、騷擾威脅家人，並控告Ａ女及其男友公然侮辱、誹謗、恐嚇。

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