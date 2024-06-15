特斯拉「自動駕駛」爽飆！下秒衝撞路邊警車　車主認了：在玩手機

▲特斯拉撞上警車，駕駛宣稱當時開啟了「自動駕駛」。（圖／翻攝Instagram@fullerton_pd，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國加州一名男子駕駛特斯拉，並且開啟「自動駕駛模式」，結果竟然撞上停放路邊的警車。他趕緊下車查看，並且坦承剛才正在使用手機，才會闖下大禍。

《美聯社》等外媒報導，這起車禍發生在13日凌晨，奧蘭治郡（Orange County）當局正在高速公路上調查死亡車禍，未料又被特斯拉撞上。當時，一名警察坐在車內目睹一切，另一名警察則在指揮交通，幸好及時跳開，才避免災難發生。

車禍過後，男性駕駛立刻踏出藍色特斯拉配合調查，並且坦承剛才開啟了「自動駕駛模式」，正在使用手機，不知道為何沒注意到紅藍警示燈。目前尚不清楚，他是否也在事故中受傷。

他當時使用的半自動駕駛模式，協助剎車、轉向與變換車道，但並非完全可靠。汽車衝向警車時，驚險閃過正在指揮交通的另一名警察，警察本人也下意識跳開，才避免一場災難。

警方聲明，目前仍在調查肇事駕駛開啟的是「全自動輔助駕駛」（FSD）或「自動輔助駕駛功能」（Autopilot） ，但他「明顯違反了負責任駕駛的行為和加州法律。」

特斯拉尚未回應13日的車禍，但他們曾經通知車主，不論是哪一種自動駕駛模式，人類駕駛都必須隨時準備好干預道路情況。