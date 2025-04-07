美部長：對等關稅4／9勢在必行　將實施數天甚至數周

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

針對美國總統川普宣布對台課徵32％對等關稅，全球已有超過50個國家緊急致電白宮，盼能延後實施時間、尋求協商空間。然而，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）6日表示，關稅政策「絕對不會延後上路」，並強調這是川普「重設全球貿易秩序」的重要一步。

川普於4月2日宣布，將對全球180多個國家地區的輸美商品普遍課徵10％基準關稅，對其中約60國則加碼課徵對等關稅，台灣的稅率達32％，自4月9日生效。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）指出，超過50個國家已與白宮接觸，希望就新關稅政策展開貿易談判。

盧特尼克當天在CBS節目《面對全國》（Face the Nation）中明確表示，「關稅政策不是在開玩笑，它們不會延後實施，絕對會持續數天甚至數週。」他重申，川普致力於讓美國在醫藥、造船、半導體等關鍵產業更加自給自足，藉此帶動製造業復甦與就業。

值得注意的是，盧特尼克連續兩日提及半導體產業，雖然目前尚未納入最新課稅範圍，但他表示川普政府將針對半導體產品「深入研究」，未來可能成為關稅對象，並公開表示，「川普將評估如何將所有半導體製造從台灣移回美國。」

對於此次重稅衝擊，台灣總統賴清德5日以影片方式提出五項因應措施。他強調，台灣不會對美國採取報復性關稅行動，企業對美國的投資承諾也將持續，只要符合台灣整體利益。此外，賴總統主張可比照「美加墨自貿協定」（USMCA）模式，從雙邊「零關稅」為起點展開關稅談判。

知情人士透露，目前政府已派遣代表團赴美交涉，預計提出更具彈性的談判方案，並加大協商力度，以期降低對台產業衝擊。