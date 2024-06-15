她喝醉睡羊圈　睡醒「雙腿被老鼠啃爛」！長滿壞疽慘截肢

▲瑪莉娜的家人拒絕與她聯絡 。（圖／翻攝鏡報）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名60多歲無家可歸的女遊民喝醉後偷溜進一間農場的羊圈睡覺，醒來後才發現她的雙腿被野生老鼠啃食，傷勢嚴重，然而她卻沒有就醫。直到路人發現她時，雙腳已經長出壞疽。被送往醫院治療後，由於情況嚴重，最終不得不將雙腿截肢。

根據《鏡報》報導，女遊民瑪莉娜（Marina）日前在斯塔夫羅波爾邊疆區被路人發現腿部嚴重壞死，長出壞疽，連忙將她送醫，然而當她抵達醫院並接受診治時，醫生卻直言，必須立刻將壞死的雙腿截肢。

根據英國國民保健署（NHS）指出，壞疽是一種嚴重疾病，由於血液供給中斷進而導致身體組織壞死，通常從腳趾、腳、手指和手部開始潰爛。而當眾人不解瑪莉娜的情況為何會如此糟糕時，她只簡單地解釋道，「那時候我喝醉了，結果就被老鼠咬了。」

瑪莉娜手術後被安排在一間收容所等待康復，但由於火災隱患，當地官員一直想要關閉這間收容所。然而瑪莉娜沒有任何身分證明文件，且長時間與家人斷聯，因此根本無處可去。

收容所聯繫到她的哥哥，對方卻直言，已經很多年沒有跟她說過話，請收容所不要再聯絡他，兩人已經沒有任何關係，一切都是她自己做的選擇。瑪莉娜身無分文，以前還能睡在路邊，然而如今雙腿被截肢，必須要靠人抬起移動，並且定期更換尿布，根本無法像以前一樣露宿街頭。

收容所工作人員表示，瑪莉娜因為對酒精成癮因此導致人際關係破裂，甚至失去孩子的監護權。但是她依舊無法拒絕喝酒，甚至還會抽煙，種種惡習讓她陷入如今的困境。就算是現在，當收容所工作人員問她要不要喝酒，她還是會欣然答應，並要求對方倒一杯給她，有時還會偷偷衝菸。

工作人員指出，瑪莉娜在收容所逐漸交到一些朋友，身體也在慢慢康復，但是如果檢察官強制關閉收容所，那麼她的未來將變得一片渺茫。

根據2021年的人口普查數據，俄羅斯有近1.13萬名無家可歸者，但該國的酒精成癮率遠高於此。俄羅斯的酗酒問題日益嚴重，根據《莫斯科時報》報導，2023年俄羅斯人購買了23億公升烈酒，超過2022年22億公升的最高紀錄。