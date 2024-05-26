嘉義縣擴大酒駕專案取締　9人公共危險罪移送

▲ 嘉縣警局加強酒駕取締 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局25日執行全國性同步擴大取締酒後駕車專案勤務，針對轄內易發生酒後駕車或酒後肇事之時間及地點，執行路檢稽查取締工作，並結合各巡邏警網採機動查察方式攔查，共動用警力189人，攔檢車輛524人，取締酒後駕車13件，其中依違反刑法第185之3條公共危險罪移送法辨9件9人。

警方強調，未來的執法力道「只有更強，沒有最強」，警方將持續「不定時、不定點」針對轄內易生酒駕及肇事區域，運用口袋戰術、縱深部署等策略，規劃閉鎖式路檢勤務，藉由高密度警網及強勢執法作為，積極遏制酒駕行為。

許多民眾可能不知道，若車主明知汽機車駕駛人有酒駕情形，仍乘坐同行，車主則與酒駕者同處1萬5000元至12萬元罰鍰，酒駕車輛一律吊扣牌照2年。此外更有同車乘客連坐處罰規定，只要汽機車駕駛人酒測超標，對於年滿18歲的同車乘客可罰6000元至1萬5000元罰鍰。

酒後駕車造成交通事故影響民眾生命、財產安全甚鉅，警方會持續要求所屬視轄區治安及交通特性，密集規劃實施取締酒後駕車勤務，提醒駕駛人切勿心存僥倖，誤判警方執法決心，酒駕上路，害人害己。