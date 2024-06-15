　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一票人不知！「不能熱水洗內褲」妹子崩潰：以為比較乾淨

▲▼內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲不少人都用熱水搓洗內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

為避免私密處感染，許多人都會手洗內褲，但千萬別使用熱水！一名妹子驚呼，最近看到醫師說內褲不能用熱水洗，因為分泌物為蛋白質，遇熱會凝固在纖維裡，一旦清洗不易，就容易有感染問題。文章曝光後，全場也大驚「我還以為熱水比較乾淨」、「冬天熱水，夏天冷水洗，長知識欸！」

一名女網友在《Threads》驚訝直呼，最近看到一位婦產科醫生建議，女性不能用熱水洗內褲，因為分泌物中有蛋白成分，「會讓分泌物凝固在內褲的纖維裡，固化就洗不乾淨了，很容易造成私密處感染。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而原PO現在才知道這知識，因此好奇大家手洗內褲時，「用冷水還是熱水洗？」

底下一票妹子也驚呆，「冬天熱水，夏天冷水洗，長知識欸！不過我內褲很常買新的，不會穿太久」、「我都洗完泡熱水，看來都要丟掉換新了」、「是真的喔！包括每個月來的也是蛋白成分，用熱水會更難洗」、「我都想說熱水殺菌，所以都用熱水沖一下...但我都是先用洗衣精洗過才沖熱水耶」、「我都搓一搓丟進內褲洗衣機，洗完澡它也洗好了，而且很乾淨」、「冷水+手洗精搓洗乾淨，正常這樣都是可以洗的非常乾淨，不需要用熱水」、「我還以為熱水比較乾淨」、「那個...我都穿免洗內褲，日拋」。

也有人提到，「內褲真的要頻繁汰換！常跟客人聊到婦科問題，後來發現他們都很長時間沒換，真的打咩」。

事實上，以內褲來說，3-6個月就應更換內褲，家醫科醫師陳欣湄分享3步驟清洗，如下：

1.內褲和一般衣物分開洗，建議以比例1：1000調製漂白水與清水，將內褲先浸泡在稀釋過的漂白水中約10-15分鐘後再清洗。

2.清洗局部泛黃或污漬，建議挑選弱酸性洗劑來清洗，再以冷水沖洗乾淨，提醒大家不要使用熱水，因內褲上的分泌物為蛋白質，遇熱就容易凝固在纖維中，使得清洗不易。

3.盡量把內褲放在太陽下曬乾殺菌，曬在室內容易增加黴菌數量，內褲也建議反著曬，這樣才能使接觸面直接透過紫外線殺菌；但碰上陰天則可烘乾。

ET快訊
午後雷雨襲3地！　半個台灣烤成「紅番薯」飆破36度　
林青霞清大演講　向畢業生送飛吻
快訊／狂勝38分！　總決賽G4終於贏了
畫面曝光！北捷男拿傘傷人狂吼　3乘客合力壓制
快訊／武玄壇慘了！　確認是違建
火車座位被占一看票「妳到站了！」軍人附1圖　全場歪樓狂喊帥

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超罕見「剛報到就要退休」！台鐵公司首批新血　他快65歲被錄取

「你們都是獨一無二的限量版」　林青霞清大演講！向畢業生送飛吻　

台鋼科大校院評鑑未過！專家：改善不如預期「需投入更多資源」

一票人不知！「不能熱水洗內褲」妹子崩潰：以為比較乾淨

半個台灣烤成「紅番薯」飆破36度　午後雷雨襲3地

火車座位被占一看票「妳到站了！」軍人PO文附1圖　全場歪樓狂喊帥

「妹子1身形」超吃虧　超像金剛芭比！大票崩潰：有人妖感

花蓮千元住宿振興「額度僅用1%」　業者怒：補助不該分平假日

抓霸王車牌！6／20起超速違停被取締　多收一張罰單「最高噴萬元」

周末悶熱飆破36度　短暫驟雨熱區曝

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

KID給羅蘭聞腋下..遭虧：滿臭的XD 　揭峮峮感情狀態「一直很釋懷」

獨腿男把拐杖融入霹靂舞！　全場見靈活動作歡呼聲不斷

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

超罕見「剛報到就要退休」！台鐵公司首批新血　他快65歲被錄取

「你們都是獨一無二的限量版」　林青霞清大演講！向畢業生送飛吻　

台鋼科大校院評鑑未過！專家：改善不如預期「需投入更多資源」

一票人不知！「不能熱水洗內褲」妹子崩潰：以為比較乾淨

半個台灣烤成「紅番薯」飆破36度　午後雷雨襲3地

火車座位被占一看票「妳到站了！」軍人PO文附1圖　全場歪樓狂喊帥

「妹子1身形」超吃虧　超像金剛芭比！大票崩潰：有人妖感

花蓮千元住宿振興「額度僅用1%」　業者怒：補助不該分平假日

抓霸王車牌！6／20起超速違停被取締　多收一張罰單「最高噴萬元」

周末悶熱飆破36度　短暫驟雨熱區曝

林襄出現超正師妹　捨年薪百萬薪　靜靜全力投入小龍女

國會改革宣講「查弊案」！　徐巧芯：「藍鷹」即使疲倦眼神仍有光

外資狂敲鴻海下周挑戰「郭董退休價」　一表看買超10檔

台東小貨車衝對向毀路樹！又失控撞毀鐵皮屋　2人受傷被困

好市多10年員工嘆「賺不到錢」還被老鳥欺負！網指1點：贏9成公司

宣導禁菸區？北市府罰柯建銘室內抽菸　蔣萬安合體邰智源拍拒菸廣告

就是討厭波士頓！　恩比德：我不認為塞爾提克會建立王朝

超罕見「剛報到就要退休」！台鐵公司首批新血　他快65歲被錄取

「你們都是獨一無二的限量版」　林青霞清大演講！向畢業生送飛吻　

湖南農地成群「雞公蟲」現蹤　接觸人類皮膚瞬間起水泡

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

波特王風波　正妹YTR被掀3月飛成都

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

液體OK繃塗了超痛？內行人揭正確用法

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

快訊／國一南北向「同路段同時車禍」　紫爆不足20公里

國道「高衩女模」被質疑整形　自曝舊照回應了

老外一吃蓮霧愛上！農糧署曝隱藏吃法

他問宜蘭要逛哪？在地人狂推隱藏景點

快訊／雨下到入夜　7縣市大雨特報

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

大台北體感飆42℃　4縣市警報

每3個月去1次日本　他被海關攔下「問1題」愣住

更多熱門

相關新聞

南非爆第2例猴痘死亡！6患者1共通點引恐慌

南非爆第2例猴痘死亡！6患者1共通點引恐慌

南非本周出現首例猴痘死亡案例，衛生部長13日再度宣布，繼首例猴痘死亡病例通報後不到24小時，又出現了第2例猴痘死亡病例。南非光是2024年就出現6例猴痘感染案例，且都為重症，必須住院接受治療。值得注意的是，6人皆未去過其他國家，顯示該病毒已開始在當地傳播。

接睫毛慘變獨眼龍！泰女感染「摘除左眼」

接睫毛慘變獨眼龍！泰女感染「摘除左眼」

反對醫改　南韓醫協18日起集體休診

反對醫改　南韓醫協18日起集體休診

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

診所21：30休息卻開到凌晨　患者狂道歉：等我

診所21：30休息卻開到凌晨　患者狂道歉：等我

關鍵字：

內褲手洗搓洗熱水冷水婦產科醫師分泌物感染下體

讀者迴響

熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

謝和弦也收到邀約　波特王曝最終目標

快訊／拖吊車處理國道事故遭追撞　1人不治

波特王風波　正妹YTR被掀3月飛成都

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面