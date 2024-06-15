一票人不知！「不能熱水洗內褲」妹子崩潰：以為比較乾淨

▲不少人都用熱水搓洗內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

為避免私密處感染，許多人都會手洗內褲，但千萬別使用熱水！一名妹子驚呼，最近看到醫師說內褲不能用熱水洗，因為分泌物為蛋白質，遇熱會凝固在纖維裡，一旦清洗不易，就容易有感染問題。文章曝光後，全場也大驚「我還以為熱水比較乾淨」、「冬天熱水，夏天冷水洗，長知識欸！」

一名女網友在《Threads》驚訝直呼，最近看到一位婦產科醫生建議，女性不能用熱水洗內褲，因為分泌物中有蛋白成分，「會讓分泌物凝固在內褲的纖維裡，固化就洗不乾淨了，很容易造成私密處感染。」

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而原PO現在才知道這知識，因此好奇大家手洗內褲時，「用冷水還是熱水洗？」

底下一票妹子也驚呆，「冬天熱水，夏天冷水洗，長知識欸！不過我內褲很常買新的，不會穿太久」、「我都洗完泡熱水，看來都要丟掉換新了」、「是真的喔！包括每個月來的也是蛋白成分，用熱水會更難洗」、「我都想說熱水殺菌，所以都用熱水沖一下...但我都是先用洗衣精洗過才沖熱水耶」、「我都搓一搓丟進內褲洗衣機，洗完澡它也洗好了，而且很乾淨」、「冷水+手洗精搓洗乾淨，正常這樣都是可以洗的非常乾淨，不需要用熱水」、「我還以為熱水比較乾淨」、「那個...我都穿免洗內褲，日拋」。

也有人提到，「內褲真的要頻繁汰換！常跟客人聊到婦科問題，後來發現他們都很長時間沒換，真的打咩」。

事實上，以內褲來說，3-6個月就應更換內褲，家醫科醫師陳欣湄分享3步驟清洗，如下：

1.內褲和一般衣物分開洗，建議以比例1：1000調製漂白水與清水，將內褲先浸泡在稀釋過的漂白水中約10-15分鐘後再清洗。

2.清洗局部泛黃或污漬，建議挑選弱酸性洗劑來清洗，再以冷水沖洗乾淨，提醒大家不要使用熱水，因內褲上的分泌物為蛋白質，遇熱就容易凝固在纖維中，使得清洗不易。

3.盡量把內褲放在太陽下曬乾殺菌，曬在室內容易增加黴菌數量，內褲也建議反著曬，這樣才能使接觸面直接透過紫外線殺菌；但碰上陰天則可烘乾。