診所「21：30休息卻開到凌晨」　患者狂道歉：等我！

▲患者的搭機行李。（圖／翻攝呂謹亨臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「患者只要有需求，能做的我都在！」泌尿科醫師呂謹亨分享，原本診所是晚間9時半休診，為了等一名病患，直到凌晨才完成手術。原來患者的飛機延誤，不斷向醫師道歉。

呂謹亨8日在臉書說，前兩周幫一名患者做結紮手術，對方手術後就會回大陸工作，約好周五回來拆線複診，結果病患班機延遲，在對岸機場的時候拜託等他，那時是晚間8時。

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呂謹亨表示，自己最重承諾，心想晚間9時半休診，了不起多等患者1、2個小時！於是答應對方，結果病患到了診所已經凌晨0時半，「這位病患電話中就一直表達歉意，到的時候更是頻頻說對不起！」

呂謹亨指出，但沒關係，已經答應的事，加上醫病如親，他無怨無悔，只希望病患OK，經檢查、拆線一切OK，回頭看看診所的時鐘已經是凌晨1時多，回到家都2時了！

呂謹亨提到，自己累一點沒關係，對診所的同仁比較抱歉，也跟著他熬夜，辛苦大家了，「忙完我累歪了⋯⋯不知道何時睡著的…」

呂謹亨也解釋，一般結紮傷口是不需要拆線的，但有些病人血管較多或傷口較深，會特別縫合，且用不可吸收線，不會傷口還沒長好就斷裂，也不用擔心縫線吸收不完全殘留的問題。