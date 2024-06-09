反對政府醫療改革！　南韓醫協宣布「18日起集體休診」

▲南韓政府醫療改革，引發醫界罷工至今。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

南韓政府今年2月祭出醫療改革政策，引發全國1萬名以上住院醫師集體罷工至今。繼首爾大學醫院教授宣布17日起「集體休診」之後，大韓醫師協會也宣布18日開始加入響應行列。

《韓聯社》報導，大韓醫師協會9日在記者會上宣布，根據投票結果，將從本月18日起參與「集體休診」行動，抗議政府醫療壟斷及教育壟斷的政策。此外，他們也號召全國醫師參與抗爭，預計20日走上街頭抗議，施壓政府撤回醫療改革政策。

南韓國務總理韓悳洙對此表示深感遺憾。他警告，此類行為不僅替緊急醫療體系帶來負擔，還給南韓社會留下傷痕，醫界與患者多年以來累積的社會互信關係，不應該被少數人的強硬主張毀於一旦。

韓悳洙也承諾，政府將全力阻止全面休診成為現實，盡全力減緩醫療空缺帶來的負面影響。他重申，返回工作崗位的住院醫師，不會受到任何處分。

▲大韓醫師協會召開會議，反對政府擴編醫科生招收名額計畫。（圖／達志影像）

尹錫悅政府2月祭出醫療改革，希望每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足等問題，尤其鄉村地區及基本醫療領域，例如高風險外科手術、小兒科、婦產科及急診醫學等。考慮到快速人口老化與其他問題，到了2035年，南韓醫師缺額預計高達1.5萬人。

不過，此舉卻引發住院與實習醫師集體罷工或集體請辭。他們主張，擴招將損害醫療教育及服務品質，並且導致醫師人數過剩。相反地，政府必須設法更好地保護他們免於醫療訴訟，並且擴大相關補償，才能吸引更多醫師在這些「不受歡迎」的領域執業。