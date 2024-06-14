日1歲男童托兒所誤吞3cm積木！　「腦缺氧」至今無法說話

▲男童被3公分積木卡住喉嚨，導致腦部缺氧。（圖／德島縣警）



記者王佩翊／編譯

日本德島縣一間托兒所2022年12月發生幼童因誤吞積木導致窒息腦缺氧的事件，該名男童至今仍無法正常言語，警方14日依業務過失傷害將包含園長在內等8人函送檢方偵辦。

當時1歲的男童就讀於德島縣北部一間托兒所的0歲幼幼班，工作人員2022年12月5日下午3時30分發現男童在嘔吐，因此不斷拍打他的背部，但是情況沒有改善，隨即通報119。

男童被送往醫院的途中已經陷入心肺功能停止的狀態，幸運的是，救護人員發現男童是被異物卡住喉嚨，因此隨即將卡在他喉嚨的積木取出，成功救回一命。但是男孩也因長時間窒息導致腦缺氧，至今仍無法正常交流。

根據調查，導致男孩窒息的是直徑約2公分、高度約3公分的圓柱型木製積木，很容易被放入口中。當時為了讓孩童可以自行取用積木玩耍，因此園方將積木放在高約34公分的架子上。對於可以扶著東西站立的孩子來說，是觸手可及的位置，沒想到卻因此造成無法挽回的後果。

警方認為，園長與職員在負責0歲班的托嬰工作時，將積木放置在幼兒觸手可及的地方範圍，導致學童輕易取得容易誤食的物品，未盡到應盡義務，最終造成事故發生，涉嫌業務過失傷害。因此，14日將這8人函送檢方偵辦。而在面對警方調查時，8名被告均承認疏失。