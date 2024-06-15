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社會 社會焦點 保障人權

婦撿到錢包抽出5000元再放回去　失主靠「財神爺」破案

記者黃翊婷／綜合報導

年紀超過60歲的婦人阿鳳（化名）去年7月底在路邊撿到一個錢包，並將裡頭的現金5000元抽走，後來她看見失主返回現場尋找，才將錢拿出來歸還；但失主堅稱錢包內原本有6600元，而且鈔票是摺成「財神爺」的形狀，事後拿回來的鈔票卻沒有摺痕，雙方因而鬧上法院。南投地院法官審理之後，依侵占遺失物罪判處阿鳳罰金5000元，得易服勞役5日。

▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲阿鳳撿到錢包，卻把裡面的鈔票拿走，再把錢包放回原處。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳去年7月底在南投縣某街口發現一個錢包，撿起來之後，她竟將錢包內的5000元現金抽出，再放回原處，後來因為看見失主返回現場尋找，便將5000元歸還給對方。

不過，失主表示，錢包內共有現金6600元，鈔票都是放在最內層，而且摺成財神爺的形狀，阿鳳返還時，有一張千元鈔票沒有摺痕，顯然不是自己遺失的財物，憤而決定提告。

阿鳳起初辯稱錢是在地上撿到的，拿起錢包只是想找找看是否有失主的聯絡方式，後來發現都沒有人返回尋找，就把錢包放回原處了；但在接受法院審理期間，她改口坦承犯行，並將拿走的錢全部還給失主。

南投地院法官認為，阿鳳過去沒有犯罪前科，本案中她一時起了貪念侵占他人錢財，行為確實不應該，考量到她已經坦承犯行，也獲得失主原諒，最終依侵占遺失物罪判處罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。

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