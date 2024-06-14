桃園青年國際志工隊啟程　元智大學帶珍珠奶茶到泰北交流

▲元智大學泰北團林宸旭同學表示，此行帶著珍珠奶茶的原料珍珠到海外做珍珠奶茶交流。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青年局持續推動「青年國際志工服務隊補助計畫」，今(113)年有8組桃園大專院校及民間團體組成的青年國際志工團隊，將於暑假陸續前往4個海外國家偏鄉地區服務。元智大學(泰北團)Loook泰陽是元的國際志工林宸旭同學表示，此行特別帶著製作珍珠奶茶的原料珍珠到海外做珍珠奶茶交流，讓泰北民眾認識台灣的知名飲品。

▲中央大學同學曾翎喬(右)表示，學校尼泊爾國際志工隊前往尼泊爾進行衛教服務。（圖／記者楊淑媛攝）



青年局局長侯佳齡12日於2024桃園青年國際志工隊啟航活動表示，青年局除支持青年參與國際志工服務外，青年志工資源中心成立國內長期性志願服務隊，包含培育青年公民記者的「聞青記者隊」、青年局各領域職人助教的「職青志工隊」及培訓青年志工領袖的「草青志工隊」，均持續開放召募中，將提供專業訓練課程並進行多元有趣的服務方案，歡迎青年朋友一同加入服務社會的行列，展現桃園的城市青年力。

▲2024桃園青年國際志工隊暑期陸續啟航。（圖／記者楊淑媛攝）

青年局說明，「青年國際志工服務隊補助計畫」，結合桃園市大專校院及民間青年志工隊能量，共計8組約80名青年志工組隊再度啟程送愛到馬來西亞、尼泊爾、泰國及柬埔寨等4個海外國家，進行偏鄉社區物資服務、兒童營隊、義診及衛生教育、毒品防制、英語教學、資訊教育等多元的服務方案。

志工團隊包含中央大學的「尼泊爾國際義診服務-讓愛圍繞尼和我」、中原大學「泰緬邊境兒童藝術陪伴計畫」及「柬埔寨村落英文種籽師資工作坊」、元智大學的「 泰北國際志工-Loook!泰陽是元的」及「『華』向下一個『新世紀』」、桃園生命樹領袖協會的「尼泊爾健康品格教育服務隊」、華育國際文教協會(緬甸華文教育服務團)的「2024年暑期國際志工-飛泰之旅書香義行」及「2024年暑期國際志工-點亮希望」。

中央大學表示，2024年「中央大學國際志工服務隊」為推動『讓愛圍繞尼和我-尼泊爾醫療服務計畫』，由學務處服務學習發展中心帶領學生團隊，前往尼泊爾進行醫療義診服務，期望藉由衛教與健康援助，發揮人道關懷志業精神，為青年永續行動及當地居民貢獻一己之力。

而這次更與玩具圖書館合作，以「傳愛背包」的環保觀點出發，這些二手玩具經過精心清潔和修復後，重新發放給有需要的孩童們，這不僅是對玩具的再利用，更是對共享精神和社會溫暖的體現。本次將結合國際志工團隊以傳愛背包帶至海外發放給偏鄉的孩童，並將奉獻公益的聖火傳遞下去。