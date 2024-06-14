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巴黎奧運熱爆！史丹佛發明「秘密武器」　冷卻血液直接散熱

▲▼巴黎奧運聖火於8日抵達馬賽港，現場湧入15萬人潮共襄盛舉。（圖／路透）

▲巴黎奧運聖火於8日抵達馬賽港，現場湧入15萬人潮共襄盛舉。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

巴黎奧運即將於今年7月登場，由於環保原因，此次奧運選手村將不會安裝空調，但歐洲近年來夏季氣溫頻創新高，高溫已成為運動員面臨的一大挑戰。美國史丹佛大學最近研發出一款「降溫手套」，號稱是能為運動員快速調節體溫的秘密武器。

根據路透社報導，法國宣稱要將2024年巴黎奧運打造成有史以來最環保的奧運會，因此選手村將不會安裝空調，這代表運動員無論在比賽、訓練或是賽後恢復時都必須更加注意自己的體溫調節。法國夏季氣溫繼去年創下歷史新高後，法國國家氣象局表示，今年7月的氣溫仍很可能高於平均值。

史丹佛大學專攻體溫調節的生物學教授海勒（Craig Heller）表示，就如同上屆東京奧運一樣，今年的巴黎奧運也可能會相當「炎熱與痛苦」。因此，海勒與研究團隊共同發明一款名為CoolMitt的降溫手套，只要將手伸入裝置內，內部約攝氏10至12度的制冷機制就能夠從肢體末梢帶走熱量，冷卻後的血液再送回心臟和肌肉，幫助運動員快速調節體溫。

據稱，這款降溫手套被設計用於比賽暫停期間或運動員訓練時的短暫休息時間使用。海勒表示，如果能將熱量身體核心中排出，就可以防止肌肉累積過多熱量，幫助運動員維持狀態，也能防止體溫過度升高引發的危險性。

▲▼史丹佛大學發明降溫手套裝置，能快速幫助運動員調節體溫。（圖／路透）

▲史丹佛大學發明降溫手套裝置，能快速幫助運動員調節體溫。（圖／路透）

這種新設備在運動員間獲得良好反饋。史丹佛大學體育副主任弗里德里希（Tyler Friedrich）表示，過去運動員為了避免身體過熱，經常需要使用冰毛巾或沖冷水，但並不一定有效果，而這款新設備為此帶來改變，許多使用過的選手的注意到他們的身體肌肉更能保持活力和力量，「這對心理和實際表現都有很大幫助。」

位於美國加州灣區的史丹佛大學不僅學術聲望高，歷年來也因培養出許多優秀運動員而聞名。自1912年以來，每屆奧運會賽場上至少都會有一名獎牌得主與史丹佛大學有淵源；事實上，史丹佛大學運動員在最近一次東京奧運共斬獲26面獎牌，2016年里約奧運則囊括27面獎牌。

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