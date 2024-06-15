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半個台灣烤成「紅番薯」飆破36度　午後雷雨襲3地

▲▼天氣配圖 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲周末高溫炎熱，大台北、花東可能出現36度以上高溫。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

受西南風影響，今(15日)苗栗以南有不定時降雨，大台北東側、宜蘭和各地山區有午後雷陣雨，未來一周高溫炎熱，偶有午後降雨，周末大台北、花蓮、台東今天可能出現36度以上高溫，半個台灣烤成「紅番薯」。

中央氣象署預報員林定宜表示，鋒面已經移動到靠近長江中下游附近，台灣今天吹西南風，苗栗以南有不定時降雨，大台北東側、宜蘭和各地山區下午過後發生午後雷陣雨機會大。

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明天仍受西南風影響，林定宜分析，中南部清晨到上午有不定時降雨，東北部、大台北東側和各地山區中午過後仍有降雨，北部、東北部的山區中午後有局部較大雨勢。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，下周一和下周二鋒面北抬，台灣附近降雨越來越緩和，清晨中南部依然有局部零星短暫雨；下周三後太平洋高壓向西延伸，天氣持續穩定，各地多雲到晴為主，中午過後中部以北、東北部、東部和各地山區也有零星降雨，不過降雨情況比較少。

高溫方面，林定宜說明，今天各地受西南風沉降作用影響，大台北、花東今天可能出現36度以上高溫，各地高溫炎熱，北部、中部、東南部高溫約34到36度，南部、東北部、東部高溫約32到33度，澎金馬29到32度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼高溫和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜提醒，未來一周天氣高溫炎熱，偶有午後降雨，各地高溫都在30度以上，低溫都在26到27度以上，今明兩天台東可能會有焚風，農作物要注意保護。

林定宜說，未來一周為高溫炎熱的天氣，周末吹西南風，下周三之後太平洋高壓勢力越來越旺盛，下周四後太平洋高壓西升，有比較強沉降運動，產生高溫機率高，梅雨鋒面位置遠離台灣，未來短期內都以高溫炎熱天氣為主。

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