周末悶熱飆破36度　短暫驟雨熱區曝

▲西南風影響，大台北和花東高溫將飆破36度以上。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(15日)持續受西南風影響， 白天全台多雲可見陽光，花東和大台北有36度以上高溫，中南部白天可能有短暫驟雨，午後山區有陣雨，下周西南風減弱，台灣轉午後山區陣雨天氣型態，北東也有短暫陣雨機會，後期沒有鋒線或熱帶擾動系統接近，悶熱天氣將持續一陣子。

天氣風險公司分析師李至晟表示，今天台灣受西南風影響，一早在中南部沿海有短暫陣雨；不過梅雨鋒面相較於昨天有略為北抬，台灣上空的水氣減少，降雨的範圍與雨量都比昨天緩和。預期白天全台大致都是多雲可見陽光的天氣，紫外線指數偏高且悶熱，尤其是花東跟大台北受到地形影響，容易有局部高溫，氣象署也發布高溫資訊，這些地方有機會出現36度以上高溫。

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▲周末天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，李至晟說明，中南部平地因不定時會有海上雲系移入，白天都有可能有短暫的驟雨發生；午後在各地山區也有熱對流發展，發展後受到西南風的影響，將往東北移動，預期東北角跟宜蘭、花蓮的平地在下午到傍晚也降雨機會，但入夜後很快緩和，預測這樣的天氣可以維持到周日。

下周西南風強度逐漸減弱，風向較偏南，李至晟表示，中南部比較不容易受到海上對流影響，台灣轉午後山區陣雨天氣型態，北部、東北部平地一樣有短暫陣雨機會。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三後太平洋高壓會略為增強，李至晟指出，台灣位太平洋高壓西側邊緣，上午天氣晴到多雲為主，午後對流降雨會逐漸退縮到山區為主，各地近山區的內陸平地仍然局部有36度以上的高溫機會。後面暫時沒有看到鋒面或是熱帶擾動等不穩定的天氣系統接近，這樣悶熱天氣還會持續一陣子。