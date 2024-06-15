　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周末悶熱飆破36度　短暫驟雨熱區曝

▲▼天氣配圖 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲西南風影響，大台北和花東高溫將飆破36度以上。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(15日)持續受西南風影響， 白天全台多雲可見陽光，花東和大台北有36度以上高溫，中南部白天可能有短暫驟雨，午後山區有陣雨，下周西南風減弱，台灣轉午後山區陣雨天氣型態，北東也有短暫陣雨機會，後期沒有鋒線或熱帶擾動系統接近，悶熱天氣將持續一陣子。

天氣風險公司分析師李至晟表示，今天台灣受西南風影響，一早在中南部沿海有短暫陣雨；不過梅雨鋒面相較於昨天有略為北抬，台灣上空的水氣減少，降雨的範圍與雨量都比昨天緩和。預期白天全台大致都是多雲可見陽光的天氣，紫外線指數偏高且悶熱，尤其是花東跟大台北受到地形影響，容易有局部高溫，氣象署也發布高溫資訊，這些地方有機會出現36度以上高溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼周末天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲周末天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，李至晟說明，中南部平地因不定時會有海上雲系移入，白天都有可能有短暫的驟雨發生；午後在各地山區也有熱對流發展，發展後受到西南風的影響，將往東北移動，預期東北角跟宜蘭、花蓮的平地在下午到傍晚也降雨機會，但入夜後很快緩和，預測這樣的天氣可以維持到周日。

下周西南風強度逐漸減弱，風向較偏南，李至晟表示，中南部比較不容易受到海上對流影響，台灣轉午後山區陣雨天氣型態，北部、東北部平地一樣有短暫陣雨機會。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三後太平洋高壓會略為增強，李至晟指出，台灣位太平洋高壓西側邊緣，上午天氣晴到多雲為主，午後對流降雨會逐漸退縮到山區為主，各地近山區的內陸平地仍然局部有36度以上的高溫機會。後面暫時沒有看到鋒面或是熱帶擾動等不穩定的天氣系統接近，這樣悶熱天氣還會持續一陣子。

ET快訊
黃仁勳逛夜市、外賓去釣蝦場　他質疑：台灣沒更深層的文化底蘊？
假冒「謝金河」得手1.4億　1男傾家蕩產砸3500萬
唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」　最新進度曝
又是波音！客機9800公尺高空罕見「荷蘭滾」　175旅客上下
快訊／國1南向火燒車！　火勢全面燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抓霸王車牌！6／20起超速違停被取締　多收一張罰單「最高噴萬元」

周末悶熱飆破36度　短暫驟雨熱區曝

農糧署推4條暑假農遊行程　報名就送國產優質米

都市傳說：地震後容易加到髒油　中油回應了

國道「高衩女模」被質疑整形　自曝舊照回應了

快訊／國一南北向「同路段同時車禍」　紫爆不足20公里

新人最常犯！主管問話回「應該沒問題」　大腦慣性讓溝通時間增3倍

一圖看週末爆熱！大台北體感飆42℃　4縣市警報

波特王才爆陸文化統戰　69萬正妹YTR被掀「3月飛成都」網喊心碎

不是羅東夜市！他問宜蘭逛哪「印象深刻」　在地人狂推隱藏版夜市

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

獨腿男把拐杖融入霹靂舞！　全場見靈活動作歡呼聲不斷

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

銀行女員工發表白影片給副行長

林森北銷魂養身館曝！顏值+三圍供選妃　淫老闆賺到要備點鈔機

抓霸王車牌！6／20起超速違停被取締　多收一張罰單「最高噴萬元」

周末悶熱飆破36度　短暫驟雨熱區曝

農糧署推4條暑假農遊行程　報名就送國產優質米

都市傳說：地震後容易加到髒油　中油回應了

國道「高衩女模」被質疑整形　自曝舊照回應了

快訊／國一南北向「同路段同時車禍」　紫爆不足20公里

新人最常犯！主管問話回「應該沒問題」　大腦慣性讓溝通時間增3倍

一圖看週末爆熱！大台北體感飆42℃　4縣市警報

波特王才爆陸文化統戰　69萬正妹YTR被掀「3月飛成都」網喊心碎

不是羅東夜市！他問宜蘭逛哪「印象深刻」　在地人狂推隱藏版夜市

海峽論壇順利舉行　王滬寧會見連勝文：維護台海和平是兩岸共同願望

張育成回來了！　下周開始打復健賽

先請家屬探望釣客　陳玉珍：不要想海論是文化統戰，也可以互相影響

騙女信徒「因果不順」乩童伸狼爪強吻改運　6度猥褻判1年3月

壹柒柒服役9年遭撤職「百萬退伍金飛了」　收同性私訊邀約：會動搖

615警察節　賴清德：政府會給警察更多的支持

抓霸王車牌！6／20起超速違停被取締　多收一張罰單「最高噴萬元」

黃仁勳逛夜市、外賓去釣蝦場　他質疑：台灣沒更深層的文化底蘊？

金廈「雙良會談」話家常營造兩岸良善氛圍　盼助滯陸釣客返家

馬辦爭執「兩國與兩岸不同概念」　余茂春：找碴，沒事找事

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

波特王風波　正妹YTR被掀3月飛成都

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

液體OK繃塗了超痛？內行人揭正確用法

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

快訊／國一南北向「同路段同時車禍」　紫爆不足20公里

老外一吃蓮霧愛上！農糧署曝隱藏吃法

國道「高衩女模」被質疑整形　自曝舊照回應了

快訊／雨下到入夜　7縣市大雨特報

他問宜蘭要逛哪？在地人狂推隱藏景點

大台北體感飆42℃　4縣市警報

每3個月去1次日本　他被海關攔下「問1題」愣住

高衩辣妹「國道揮手」示警車禍！　本尊曝光發聲了

更多熱門

相關新聞

大台北體感飆42℃　4縣市警報

大台北體感飆42℃　4縣市警報

今天持續受到西南風影響，苗栗以南有局部短暫雨、雷雨；花東、大台北地區會有超過36度的高溫發生，體感溫度達到42度，氣象署針對雙北花東發布高溫特報。

巴黎奧運高溫　史丹佛研發秘密武器

巴黎奧運高溫　史丹佛研發秘密武器

極端高溫襲周末飆38度　下周三轉夏季天氣「午後炸雷雨」

極端高溫襲周末飆38度　下周三轉夏季天氣「午後炸雷雨」

快訊／雨下到入夜　7縣市大雨特報

快訊／雨下到入夜　7縣市大雨特報

台東太麻里「飆38.9度」極端高溫　氣象署：創今年新高

台東太麻里「飆38.9度」極端高溫　氣象署：創今年新高

關鍵字：

天氣天氣風險氣象降雨雷雨驟雨高溫西南風

讀者迴響

熱門新聞

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

波特王風波　正妹YTR被掀3月飛成都

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

又是波音737 MAX　客機高空突荷蘭滾

眼鏡蛇鑽入男廁　拉屎哥絕望慘叫

父偏心4500萬財產留長子　2女1招拿回

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面