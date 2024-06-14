女友逼天天見面！他花錢搭高鐵「還要請吃飯」崩潰：6萬薪水都沒了

▲女友要求天天見面。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

情侶交往談到金錢問題總是特別敏感，很容易成為吵架的導火線，一名男網友抱怨，女友堅持無時無刻都要黏在一起，由於兩人住在不同縣市，他得花時間開車、花錢搭車，約會吃飯錢還是他買單，而且女友每次都指定吃一個人消費超過500元的餐廳，崩潰直呼「月薪6萬元快被女友吃垮了」。

男網友在Dcard發文，「要求見面頻率高的女友讓我變成月光族」，女友希望可以無時無刻膩在一起，由於居住在不同縣市，女友要求他每天搭高鐵或是開車，吃飯還要請客，「吃的還不是普通的便當，喜歡挑單人500元以上的餐廳，不打算AA，她是想趁機敲詐我嗎？」而女友總是以「很累」為由，拒絕搭車去找他。

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當他提降低見面次數，女友就提前任都願意天天見面，還會花錢請吃飯，「為什麼你不能？」原PO感到壓力大，月薪近6萬元，但都快被女友吃垮了，根本存不了錢，「她的前任就是受不了她這樣才分手」。

女友交過很多任男友，原本以為會因此改掉缺點，結果並沒有，女友甚至還列出前任的優點，指責他做不好，「你這個魯蛇，跟我交往你就要配合我」。

貼文曝光，掀起網友討論，「分啊，說說你還要留這種女生的理由？」「真的為你感到不值，記得下一個要找好一點的女生」、「勸你分，你已經被PUA兼瞧不起」、「ATM還有長腳的那種」、「還是那句話，永遠不要犧牲自己來維持一段感情，你趕快分一分，真的」、「你不是她男友，你只是她魚池裡面最優等的黃金魚」、「你就是行動工具人+ATM，看著都為你生氣了」。