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7月起不怕曬昏頭！北市740路口「縮短紅燈秒數」　平均少21秒

▲熱浪,正妹,美女,太陽,夏日,夏天,炎熱,天氣,氣溫,中暑,烈日,行走,行人（圖／記者季相儒攝） 。重傳

▲北市府縮短740處路口紅燈，減少行車、行人等候曝曬時間。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／台北報導

隨著夏季高溫來臨，台北市交通管制工程處（以下簡稱交工處）為減少機車騎士及行人在炎熱天氣下等紅燈的曝曬時間，將從7月1日至8月底，於離峰時段上午9時至下午4時30分，縮短全市740處路口號誌紅燈秒數，平均可減少約21秒。

根據中央氣象署資訊，7至8月的月均溫最高，且氣溫多達30餘度以上。在這樣的高溫天氣下，等待紅燈的時間對機車騎士及行人來說，無疑增加了曝曬的風險，因此縮短紅燈秒數可以有效降低曝曬時間，以保護市民的健康。

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交工處表示，縮短紅燈秒數的工作將會在全市的主、次要道路及學校周邊路口進行，其中包括「天母東路107巷」等740處路口，離峰時段上午9時至下午4時30分的號誌紅燈秒數將被調降，平均可縮短21秒。

▲▼夏天,防曬,高溫,炎熱,中暑,台北市,信義區,路上行人。（圖／記者周宸亘攝）

交工處強調，這項調整雖然可以減少曝曬時間，但同時也必須考量車流紓解及行人安全通行等需求，並配合路口間的號誌連鎖運作，因此交工處將持續觀察調降紅燈秒數後的路口車流疏解狀況及路段連鎖性，並根據市民的反映，適時進行檢討與調整。

此次縮短紅燈秒數的措施，是交工處繼2019年實施「夏季縮短紅燈專案」後的又一次改革，期望透過這樣的調整，能在保護行人和機車騎士的身體健康的同時，也確保交通的暢通與安全。

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