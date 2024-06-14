人口老化現象！65歲銀髮司機登場　陸多地出租車駕駛年齡上限放寬

▲寧波上調計程車駕駛從業年齡資格至65歲。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

浙江寧波13日起試行延長出租車（計程車，下同）駕駛員男女從業資格從原有的60歲及50歲上調至65歲，藉此鼓勵達到大陸法定退休年齡、符合條件的駕駛延續職業生涯。據了解，包括杭州、濰坊、昆明、青島、深圳、成都、湖州等地已先後制定政策上調計程車駕駛從業年齡資格至65歲，銀髮司機的現象將會越來越普遍。

▲人口老年化趨勢及缺乏年輕駕駛員，大陸多地上調從業年齡資格。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，大陸全國人大代表莊艷在2021年曾提出，由於老齡化程度逐步加深，年輕駕駛員逐漸減少，不能滿足市場對出租車駕駛員自然接續的需求，許多地方出現駕駛員「一人難求」，建議放寬駕駛員從業年齡限制。

寧波市交運局表示，延長出租車駕駛員從業資格證有效期是「順應老齡化趨勢」。該市出租汽車協會工作人員透露，當地出租車從業者的平均年齡超過50歲，30歲以下的鳳毛麟角。

▲大陸網約車平台「T3出行」。（圖／CFP）

相較於計程車司機，大陸網約車業者也開始對司機的年齡限制進行調整，其中，「曹操出行」在成都地區的招募條件為，有C1及以上駕照、駕齡3年以上、身體健康、65週歲以內的都可報名。此前，「曹操出行」招募司機的年齡要求是不超過55歲。

▲大陸網約車載客服務。（圖／CFP）

至於「T3出行」網約車平台2023年10月首次在成都、青島、南京等地招募千名60至65歲的「銀髮司機」，相關負責人表示，符合條件的司機經驗豐富，再就業願望強烈，希望能通過定向招聘，為有求職需求的老人提供就業機會，也給打破就業年齡限制帶來參考。