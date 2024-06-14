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大陸 大陸焦點 特派現場

長春一銀行要求「提款要向警方報備」！警認了：多家銀行都要

▲▼澳門中國銀行ATM機 。（圖／CFP）

▲大陸近期多間銀行營業點出現提款困難問題 。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近期多間銀行營業點出現提款困難問題，引起儲戶不滿。網友近日爆料稱，在吉林長春一銀行取款時被告知需要轄區派出所同意，涉事銀行工作人員表示，此舉是為了防範電信詐騙。12日下午，該銀行所屬轄區的派出所工作人員表示，主要是核實卡里的錢有沒有問題。

據《極目新聞》報導，6月11日，有網友發布影片稱，母親攜帶了銀行卡、身分證等證件，前往長春市吉林銀行取款，總金額不到10萬元（人民幣，下同），被銀行告知需派出所同意才能辦理，派出所審核後，才在銀行窗口成功轉帳。

6月12日，該支行工作人員表示，根據轄區派出所要求，取款2萬元（人民幣，約新台幣8.51萬）以上，需要支行工作人員向派出所報備，派出所對客戶帳戶核實後，便可以取款。其還表示，這主要是為了防範電信詐騙轉帳以及客戶被騙。

根據上述報導，匯款憑證顯示，此事發生在吉林省長春市吉林銀行長春遵義路支行。6月12日下午，記者致電該銀行求證此事，說明來意後，對方工作人員隨即掛斷電話。

據《經視傳播》報導，該支行所屬轄區派出所工作人員表示，居民有取款需求，確實需要向銀行說明用途、明細等，銀行會將相關信息提交到派出所，工作人員核實後方可辦理，「主要是核實卡里的錢有沒有問題，防範電信詐騙，看取款用途也是防止居民被電詐。」該工作人員表示，不僅吉林銀行，目前多家銀行均有相關要求。

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