台鐵歐系R200柴電機車「6／19花蓮首航」　首配環景攝影機

▲台鐵R200柴電機車6月19日花蓮首航。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵新購歐系R200柴電機車，經1年測試與調整，6月19日正式投入營運，將投入貨運、軍運和鐵道救援，也是台鐵首配備周邊攝影機的車種，提供司機環景影像，增加安全。台鐵公司表示，未來34輛R200柴電機車新車陸續上線營運後，將可有效提高貨運運輸安全及效率，降低運輸成本，增加貨商滿意度及可用度。

歷經1年試車和調整，台鐵歐系R200柴電機車將投入營運，R200首航預計6月19日於花蓮車站後站與加祿站二地連線上路，其中花蓮車站部分除有全新R200外，也將同時展示台鐵現役的各式柴電機車，展現台鐵柴電機車世代交替、薪火相傳，加祿站則以軍運為主軸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵公司表示，為慶祝R200機車正式投入營運，活動當天前往現場見證歷史性一刻的前100名民眾，將可獲贈R200首航限量紀念一卡通，以及花蓮特色西點餐盒。

▲台鐵R200柴電機車6月19日花蓮首航。（圖／台鐵公司提供）

歐系R200柴電機車是瑞士施泰德鐵路公司(Stadler Rail AG)於西班牙瓦倫西亞廠所生產的高性能柴電機車，搭載高達2700匹馬力的強大引擎，廢氣排放優於環保署現行規定標準，達到歐盟第五期環保要求。

台鐵公司表示，R200柴電機車也是台鐵首次配備周邊攝影機的車種，提供司機員車輛周邊環景影像，增進調車安全，且有引擎過熱保護及自動噴射滅火裝置，另除貨物列車輸送外，R200可強化鐵路軍事運輸、災害救援、事故搶修，並提升政策性鐵路運輸，例如蘇花改工程清運土方；未來R200將配置花蓮及彰化機務段，擔任東部幹線及西部幹線貨運重任。