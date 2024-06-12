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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨啟動「反濫權護民主」全台開講　首波鎖定花蓮、雙北、台南

▲▼民進黨 下鄉宣講 反濫權 護民主 記者會 林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨秘書長林右昌舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國會職權修法議題延燒，民進黨秘書長林右昌今（12日）舉行記者會宣布，民進黨作為執政黨，有責任也有義務，將國會所發生濫權、擴權的真相，讓全國人民能夠充分了解及正確認識，因此，黨公職將會全台遍地開花進行快閃宣講與中大型的講座，希望能夠讓民眾了解國會濫權嚴重性，也盼大家拿起電話，請選區的立法委員，在覆議案時站在多數民意的這邊。

林右昌表示，最近國會發生的事件，引起國人的注目，人民認知到所謂國會通過的法案，不是國會改革而是國會濫權，並且違反程序正義，且沒有經過民主的充分討論，所以青島東路才會有這麼多民眾自發性站出來。

林右昌說，民進黨作為執政黨，有責任也有義務，將國會所發生濫權、擴權的真相，讓全國人民能夠充分瞭解及正確認識。因此，宣布「反濫權、護民主」全台宣講，並不是要做朝野對抗，而是要在這個過程深化台灣民主，讓人民擁有知的權利，也能透過知的過程守護民主。

林右昌表示，原先預計6月14、15、16日分別在花蓮、新北、台北舉辦宣講，但各地黨公職反應熱烈，特別是六都積極響應，場次也快速增加中。

根據規劃，首波場次包括：6月14日下午5點，於花蓮縣吉安黃昏市場，舉辦街頭宣講及首發媒體場；6月15日下午4點，分別於新北市土城區延和廣場、台南關帝殿，舉辦中大型座談會及宣講活動；6月16日下午2點台中市菊園餐廳、下午3點高雄市南港里社區活動中心、下午4點台北市慈祐宮、下午7點桃園市陽明公園市民活動中心。

林右昌補充，行政院提出覆議案，是因為立法院通過的法案窒礙難行，更希望立法院有時間與機會能夠充分交換意見，最重要的是台灣社會能夠充分討論，可能會提前在6月18或21日將覆議案表決，倉促壓縮社會討論時間，這不是民主的常態，是剝奪覆議案的討論與社會討論的空間，這是我們要讓社會所有民眾去了解的，也是此宣講活動遍地開花的目的。

最後，林右昌表示，除了這6場六都宣講活動，同時會有各地黨公職在街頭展開遍地開花的快閃宣講，希望民眾能更加關注國會濫權嚴重性，最重要的是希望大家拿起電話，打給選區的立法委員，請他們懸崖勒馬，在覆議案時站在多數民意的這邊。

▲▼民進黨啟動「反濫權護民主」全台開講。（圖／民進黨提供）

▲民進黨啟動「反濫權護民主」全台開講。（圖／民進黨提供）

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