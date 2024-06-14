股東會紀念品轉賣熱　5大企業連續兩年入榜攻佔熱搜

▲拍賣平台出現股東會紀念品轉賣熱潮。（圖／翻攝自Yahoo奇摩拍賣）

記者洪菱鞠／台北報導

股東會紀念品熱潮推動轉賣商機，拍賣平台觀察，近期「股東會紀念品」關鍵字熱搜成長近1.5倍，前五大熱搜紀念品「台泥」、「聯電」、「中鋼」、「台新金」、「開發金」皆是連續兩年入榜，其中「台泥」已連三年霸榜。

股東會旺季，回饋股民的紀念品成了另一個熱議焦點，Yahoo奇摩拍賣綜觀股東會紀念品熱搜榜，以環保永續題材最夯，其中攻佔熱搜前三大企業，台泥的「麥秸稈環保餐具組」採用環保材質製成、便攜實用；聯電的「咖波聯名限定永續隨行杯」，實體貓貓蟲杯蓋造型可愛吸睛外，限量隱藏款奶茶色隨行杯，結合咖波家族高人氣角色「奶泡貓」，網路討論度高；中鋼「不鏽鋼砧板組」則是兼具料理生鮮、蔬果、瀝水3種功能，同樣也是超人氣。

Yahoo奇摩拍賣也觀察到，台新金的「方型密封易撥罐」便於保鮮儲物，讓婆媽趨之若鶩。開發金祭出主打多功能用途的「野餐墊」，攤平成為大面積野餐墊，收折還可秒化身手提保冷袋，正中主婦喜好。同時，從網友購買行為發現，王品餐券、7-ELEVEN商品卡等股東會紀念品因可直接變現，也在熱銷之列。

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