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知本溫泉套房又來了！花蓮分署再拍賣7間　最低僅百餘萬

▲▼拍賣7間台東知本「逸軒溫泉天廈」温泉套房，採分標拍賣。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

▲▼拍賣7間台東知本「逸軒溫泉天廈」温泉套房，採分標拍賣。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署6月「123全國聯合拍賣會」，將於6 ／4日再度登場，其中最受矚目的知本溫泉套房再度重出江湖，由於坐擁山林及好山好水的環境，加上地點鄰近金針山、日出曙光及多良車站等著名觀光景點，吸睛度十足！

本次拍賣的知本溫泉套房係位於台東縣卑南鄉龍泉路（建號為太麻里鄉秀山段）的「逸軒溫泉天廈」，共拍賣7間套房，採分標拍賣，拍賣底價介於新台幣105萬2,900元至204萬9,000元間。

花蓮分署曾於2022年間拍定「逸軒溫泉天廈」27間套房，去年間再拍定33間，近二年已賣出60間，每次拍賣均引發轟動，開標時標單更是塞滿投標箱，民眾參與競標相當踴躍。

拍賣套房均提供360度環境照，點選網站連結或掃描QR Code，可不受時空限制、免出門免奔波、線上隨選隨看，從各個角度觀看套房室內狀況及陽台戶外風光。想投標的民眾，可當天到花蓮分署來現場投標，不方便到現場的民眾，也可利用「通訊投標」方式參與應買。

▲▼拍賣7間台東知本「逸軒溫泉天廈」温泉套房，採分標拍賣。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

有關本次拍賣投標注意事項及其他規定，除參閱拍賣公告資訊外，也可撥打03-8348516轉181洽詢本案承辦人，以協助您處理參與投標的相關問題。

此外，另件亦值得關注的物件為台東縣池上鄉牧野段土地。本件拍賣案之背景頗具特殊性，起因於前海軍何姓退役軍官因違反國家安全法，遭台灣高等法院高雄分院判處有期徒刑10月，緩刑4年定讞。由於何姓退役軍官違反國家安全法遭判刑確定，依法喪失請領退休金權利，且應返還自犯罪時起已支領之退休金。本案經主管機關追繳溢領之退休俸、優惠存款利息及子女教育補助費等，合計高達900萬餘元，全案移送法務部行政執行署高雄分署執行中，高雄分署另就何員上揭土地囑託花蓮分署拍賣。

▲▼拍賣7間台東知本「逸軒溫泉天廈」温泉套房，採分標拍賣。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

▲▼台東縣池上鄉牧野段土地面積約168平方公尺，位於省道台9線旁，距「伯朗大道」、「日暉國際度假村」等著名觀光景點不遠。

本件土地面積約168平方公尺，位於省道台9線旁，距「伯朗大道」、「日暉國際度假村」等著名觀光景點不遠，風景秀麗、舒適宜人，土地上有一間老式未辦保存登記建物占用，該建物不在本次拍賣範圍，第1次拍賣底價為310萬元。

▲▼拍賣7間台東知本「逸軒溫泉天廈」温泉套房，採分標拍賣。（圖／花蓮執行分署提供，下同）

為完整呈現該土地及周邊樣貌，花蓮分署特別出動空拍團隊操作無人機拍攝，並後製成精美影片，歡迎有興趣民眾點選下方連結或掃描QR Code觀賞。

其他詳細拍賣資訊請上該分署官方網站（https://www.hly.moj.gov.tw/）或行政執行署拍賣公告查詢系統（https://gov.tw/3eF）查詢。

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