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鐘錶愛好者5／24準備迎接超珍稀藏品！1920年代卡地亞座鐘富藝斯春季拍賣現蹤

富藝斯,拍賣,鐘錶,卡地亞,百達翡麗,香港,紐約。（圖／業者提供）

▲富藝斯香港＆紐約春季拍賣會將呈獻精緻少有的4座卡地亞座鐘（如圖），以及百達翡麗等10枚懷錶。（圖／富藝斯提供，下同）

生活中心／綜合報導

喜歡鐘錶藝術的人千萬別錯過富藝斯5月和6月舉辦的香港＆紐約春季拍賣會！此次將隆重呈獻4件源於裝飾藝術時期的博物館級卡地亞座鐘，以及囊括百達翡麗、Charles Frodsham、Leroy、S. Smith & Son等瑞士、英國及法國傑出製錶商打造共10枚來自同一顯赫家族珍藏的超凡懷錶；4件獨一無二的座鐘臻品和大部分精緻懷錶，皆是首次現身拍賣市場，其珍稀程度難得一見就在5月24日至25日舉行的《名錶薈萃：香港XVIII》、6月8至9日舉行《The New York Watch Auction: X》登場亮相。

卡地亞座鐘珍藏逾30年市場再現　近期拍賣史里程碑意義

能親眼一睹1920年代末打造裝飾藝術風格的卡地亞珍罕傑作，絕對會讓全球鐘錶愛好者及眼光獨具藏家直呼「太幸福」，富藝斯鐘錶部亞洲區主管彭偉時（Thomas Perazzi）和美洲區鐘錶部主管 Paul Boutros表示，裝飾藝術時期堪稱卡地亞品牌歷史上最富創造力的時期之一，也讓其製鐘工藝享譽鐘錶界成為行業領頭羊。此次4件座鐘不僅是鐘錶史上極具複雜工藝代表性的精美逸品，更包含了受東方文化影響、體現高級製錶與寶石鑲嵌工藝的重要歷史意義。

▲▼富藝斯,拍賣,鐘錶,卡地亞,百達翡麗,香港,紐約。（圖／業者提供）

▲卡地亞，「La Pendule Magnétique Water Clock」，約1929年製，附原裝座鐘盒。估價：逾2,000,000港元／250,000美元。拍賣時地：5月24至25日《名錶薈萃：香港XVIII》

由才華洋溢的卡地亞鐘錶巨匠莫里斯．古艾（Maurice Couët ）所打造的水磁浮座鐘，已知僅有4座，本次拍品為其中唯一一座飾有玉雕麒麟的水鐘，在官方文獻《卡地亞典藏系列：時計》（The Cartier Collection: Timepieces）被認證為20世紀的水磁浮座鐘出品中最珍貴的一件。水鐘運作來自1040年由中國發明的「指南魚」原理，以一枚魚形木塊配有磁性鐵針，飄浮在一碗水之中進行導航。座鐘大理石底座綴上青金石和砂金石，水盤為17世紀中國製造，玉麒麟尾巴繞碗而盤，就像大貓留守邊緣準備撲向獵物，生動有力；麒麟在中國古代神話寓意吉祥，可以帶來好運、財富和智慧。此外，Hans Nadelhoffer在其關於卡地亞的名著中，亦描述這件作品為「最精緻的版本」，該水鐘的珍貴意義不言而喻，其中來自卡地亞文獻庫的水彩畫設計草圖也在《夢徊亞洲》展覽中展示，而該展覽聚焦卡地亞歷史展品，與鮑氏東方藝術館共同策劃。

▲▼富藝斯,拍賣,鐘錶,卡地亞,百達翡麗,香港,紐約。（圖／業者提供）

▲卡地亞，白玉黃金時鐘，約1930年製，附雕刻木架。估價：逾500,000港元／65,000美元。拍賣時地：5月24至25日《名錶薈萃：香港XVIII》

此拍品白玉座鐘，取材自清乾隆皇帝御用畫家董邦達的小幅墨筆畫作《山水小幅·其二·石壁飛泉》，以純淨溫潤的白玉板作為背景，雲、山、水和小船均被精細雅緻地雕刻在硬玉材之上，藍寶石與翡翠雕刻標誌樹葉，紅寶石雕刻則是柳樹的一部分，風景由珍珠點綴，恰如樹上的花朵，玉雕左下方有一座小塔，頂部由黃金製成；白玉板的左上方展示兩枚被龍環繞的錶面，其八日機芯由歐洲鐘錶公司生產，而乾隆皇帝在畫作上留下的御題詩，也被鐫刻在座鐘的白玉盤上。據富藝斯考證，白玉盤可能是來自十八或十九世紀的原裝中國插屏，玉盤上的雕刻應該於同一時期完成，鑲嵌的寶石則由卡地亞在裝飾藝術（Art Deco）時期添加；插屏是中國傳統工藝美術品，通常放置在官員和學者的書桌之上作為伴隨沉思的工具，不禁令人聯想到委託製作這款時鐘的客戶與中國歷史的淵源。

▲▼富藝斯,拍賣,鐘錶,卡地亞,百達翡麗,香港,紐約。（圖／業者提供）

▲卡地亞，單軸神秘鐘，約1926年製，附鑰匙及原裝。估價：300,000 至600,000美元。拍賣時地：6月8至9日《The New York Watch Auction: X》

卡地亞鐘錶巨匠莫里斯．古艾（Maurice Couët）於1912年，以法國知名魔術師Jean Eugène Robert-Houdin的指針凌空漂浮的效果，製作出首座卡地亞神秘鐘「Model A」，而後古艾在1920年代繼續創作了一系列精美複雜的神秘鐘。本次拍品神秘鐘由法國卡地亞製造，於倫敦卡地亞出售，高約27.5公分，寬約13.5公分，由白水晶、玉石、鑽石、縞瑪瑙、珊瑚、珍珠、綠松石及琺瑯製成，並採用穿過底座的單中軸，而非1920年推出的早期雙軸系統。座鐘指針以在中國文化中代表繁榮、更常於皇權相聯繫的「龍」圖形設計，盡顯東方美學元素，吉祥象徵與神秘鐘令人神迷的魔幻魅力交織成堪稱傳奇的藝術臻品。

▲▼富藝斯,拍賣,鐘錶,卡地亞,百達翡麗,香港,紐約。（圖／業者提供）

▲卡地亞，玉石、白水晶及黑色琺瑯座鐘，約1930年作。估價：80,000至160,000美元。拍賣時地：6月8至9日《The New York Watch Auction: X》

該款座鐘於1900年代初問世，時計以東方文化為靈感，由巴黎卡地亞打造，也被稱為「Pendulette à Chevalet」。座鐘借鑒東方風格，外圍配有玉石圓環，形似畫框，周圍以象征純潔、重生和神聖的蓮花裝飾白水晶。錶盤外亦飾有白水晶，配上鑽飾羅馬數字，外觀精美得過目難忘。卡地亞的巧匠將玉石化作畫布，肆意揮灑創意，將寶石組合鑲嵌而成精美圖案，在玉石板上塗漆或琺瑯需要極其精細工藝、精湛技術及完美的藝術鑒賞力，而鑲嵌青金石、白水晶等硬石板則需要非常靈巧的手藝和豐富的專業知識，此座鐘兼具頂尖製作工藝與無與倫比的品相，進一步證明其為彌足珍貴的重要藏品。

顯赫家族珍藏超凡懷錶數十載　富藝斯香港及紐約鐘錶春拍亮相

電影中當主角從口袋掏出懷錶時，往往代表著將要表現出內心的真情實感，懷錶象徵著深刻紀念及重大意義使其價值更加深重；因此富藝斯將於香港及紐約鐘錶春季拍賣呈獻10枚出自同一家族收藏的重要懷錶，令全球藏家及鐘錶愛好者充滿欣喜期待。而且這組由瑞士、英國及法國製錶商打造的卓越懷錶當中，大部分都是首次亮相拍賣，更是讓藏家的心蠢蠢欲動；其中五枚為5月24至25日舉行的《名錶薈萃：香港XVIII》拍品，另外五枚將於6月8至9日舉行的《The New York Watch Auction: X》登場。富藝斯鐘錶部亞洲區主管彭偉時（Thomas Perazzi）和美洲區鐘錶部主管 Paul Boutros也開心表示：「此組家族懷錶彰顯鐘錶巨匠以精湛技藝不斷突破複雜機械製造的極限，購入懷錶的藏家眼光獨到，非頂尖而不選，我們很高興能在今年春季拍賣呈上這組珍貴藏品。」其中兩款受到萬眾注目。

▲▼富藝斯,拍賣,鐘錶,卡地亞,百達翡麗,香港,紐約。（圖／業者提供）

百達翡麗，型號767黃金三問萬年曆雙追針懷錶，約1952年製。估價：3,200,000 -6,400,000港元 / 410,000-820,000美元。拍賣時地：5月24至25日《名錶薈萃：香港XVIII》

百達翡麗於1951年推出型號767，將三重複雜功能錶款推向現代，在已知的型號767中，此枚拍品為唯一一枚具備雙追針計時功能的錶款，連同時針、分針、秒針和兩根計時追針，錶盤中心共有五根指針。琺瑯錶盤做工精美，品相極佳，更配有由傳奇錶殼大師Emile Vichet打造的錶殼，底面刻有相匹配的機芯編號。經富藝斯研究，這枚懷錶曾屬於創立了Time Museum Rockford、館藏近1,500枚重要時計的美國實業家賽斯·G·阿特伍德（Seth G. Atwood）私人舊藏，且可能是絕無僅有的孤例。該時計體現了百達翡麗將鐘錶與天文學、數學和精密器械等領域相結合，不斷突破極限而推出的佳作。

▲▼富藝斯,拍賣,鐘錶,卡地亞,百達翡麗,香港,紐約。（圖／業者提供）

Charles Frodsham，黃金三問大自鳴懷錶，1917年製。估價：200,000 – 400,000美元。拍賣時地：6月8至9日《The New York Watch Auction: X》

Charles Frodsham三問大自鳴懷錶為此英國品牌出產的最精美時計之一，備陀飛輪、萬年曆和月相功能，現存已知僅有兩枚Charles Frodsham懷錶具備這三種複雜功能，此為其一；卓越的工藝和品質成為代表英國頂尖製錶工藝的博物館級別佳作。此次上拍的懷錶重達一磅，直徑75毫米，不僅是19世紀鐘錶業領軍人物Charles Frodsham的傑作，更展示了鐘錶業的創新工藝；該時計結合了鐘與錶的功能，融入三問報時以及每隔15分鐘報時報刻的大自鳴複雜功能，兼具精美手工錶盤、令人讚歎的複雜功能及無可挑剔的品相，可謂英國鐘錶業頂尖技藝的縮影。

拍賣資訊：
名錶薈萃:香港XVIII
台灣時間5/24（五）～5/25（六）2pm
地點：富藝斯亞洲區總部 | 香港西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F及1/F

The New York Watch Auction: X
台灣時間6/8（六）～6/9（日）10pm
地點：美國紐約公園大道432號

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