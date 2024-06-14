陽明交大參加全球最大火箭賽　沙漠挑戰「發射3千公尺高空再回收」

▲陽明交大挑戰美國太空港盃，將和32國的逾百組學生團隊競逐決賽。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

美國太空港盃（SA Cup）是全球規模最大的大學生業餘火箭競賽。陽明交大Formosan Fox火箭隊身為今年東亞唯一參賽隊伍，今（14日）踏上征途，前往美國新墨西哥州參加賽，與來自美洲、歐洲、亞洲等32國的逾百組學生團隊，競逐美國太空港盃決賽，目標是在新墨西哥州的沙漠中，將火箭發射至3000公尺高空並成功回收。

陽明交大指出，Formosan Fox火箭隊的成員主要由陽明交大學生組成，也包含清大及虎尾科大學生，團隊成員來自不同專業背景，包括機械系、電機系、電子系與系統工程所，而跨學科領域的合作使團隊研究範圍更廣泛，同時提升在火箭設計、製造及測試的可靠度及效率。

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2024美國太空港盃（SA Cup 2024）是全球規模最大的大學生業餘火箭競賽。陽明交大團隊兩年前參加美國太空港盃，是台灣唯一的參賽隊伍，今年更是東亞唯一參賽隊伍，將帶著更成熟的技術、更精湛的自研能力參賽，展現非凡的決心、熱情與實力。

陽明交大表示，Formosan Fox將代表陽明交大，與來自美洲、歐洲、亞洲等32國的逾百組學生團隊，競逐美國太空港盃決賽。要實現火箭發射並成功回收的目標，關鍵在於各次系統的密切配合，包括結構、航電、酬載、推進與回收次系統，使得系統工程與團隊整合更為重要。

為了提升技術水平和實作經驗，Formosan Fox火箭隊持續與國外團隊進行交流，並與泰國、菲律賓大學形成姊妹隊，以及和位於美國的火箭導師 Julian Chee 和Dan Fries合作。跨國的密切合作不僅增強團隊技術能力，更拓展團隊成員視野，讓台灣在國際舞台嶄露頭角。

▲陽明交大挑戰美國太空港盃，目標為發射火箭到3000公尺高空並成功回收。圖為學生進行火箭組裝。（圖／陽明交大提供）