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大陸 大陸焦點 特派現場

病人突繞身後下秒行兇！護理師慘遭「割喉放血」　醫院通報證實

▲海口一醫院護理師被殺。（圖／翻攝自極目新聞）

▲海口一醫院護理師遇刺。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

海口民眾6月12日爆料稱，當地某醫院護士夜晚被患者持刀傷害引關注。事發醫院為海南醫學院第一附屬醫院。影片發布者稱 ，行兇者事發後被警方帶走。醫院發通報透露，事發當時，兇手突然繞到受害者身後勒住其脖子，用水果刀割向護士頸部。

6月13日凌晨，海南醫學院第一附屬醫院發布「關於6月12日傷醫事件情況說明」稱，該傷醫事件發生在我院神經內科二病區。

通報表示，6月11日中午，患者林某因病入我院住院治療。入院時林某情緒正常，未發現精神異常表現，無醫療糾紛情況。

通報稱，6月12日00:01，在當班護士蔡護士書寫護理紀錄時，該患者突然繞到她身後勒住其脖子，用水果刀割向護士頸部。蔡護士用左手進行遮擋，左手上臂內側被水果刀割傷。科室其他醫護人員及醫院安保人員立即協同當場將林某控制，並立即報警，當地派出所警員及時趕到，將林某帶往派出所進一步處理。目前公安部門正在介入調查中。

通報指出，事件發生後，醫院高度重視，積極處置，受傷的蔡護士被緊急送往手術室，術中探查可見傷口長約7cm，左尺側腕屈肌部分斷裂，肌內動脈斷裂出血，尺神經外膜淤血水腫，行清創縫合術後安返病房。

通報表示，目前蔡護士情緒穩定，由家屬進行陪護，已安排人員對其進行心理疏導。強烈譴責傷害醫務人員的惡劣行徑，堅決支持司法機關依法執法，堅決維護正常的醫療服務秩序。

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