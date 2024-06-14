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嚮往戶外婚禮！　過來人卻點出「2問題」：只有狼狽

▲▼婚禮,婚宴,餐點,派對,甜點,自助餐。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲原PO嚮往戶外婚禮。（示意圖／取自Unsplash，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

辦婚禮時，比較傾向辦在室內還是戶外呢？近日有網友發文表示，他其實想辦國外那種戶外婚禮，但因為台灣天氣不穩定，且怕風大，所以就很猶豫到底要辦在戶外還是室內比較好？貼文曝光後，多數網友都直言，「（戶外）超級熱，會很不想去」、「不要戶外，參加過一次，當天風大，東西飛得到處都是」。

該網友在PTT的WomenTalk板上，以「室內 vs 戶外婚禮都幾」為標題發文，提到他最近正在挑選婚宴場地，他其實很嚮往國外那種戶外婚禮，但因為台灣的天氣狀況常變化多，且就算戶外婚禮有雨天的備案，也會有點麻煩。

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接著，原PO透露，他有個好朋友眼睛狀況不佳，對光線和風都很敏感，所以他也擔心若真的辦在戶外，會對對方很不好意思。他坦言，自己真的很喜歡戶外婚禮那種很chill（放鬆）的感覺，可是猶豫的點又很多，大家會怎麼選擇？

貼文曝光後，網友幾乎一面倒直呼，「台灣氣候高溫多濕多雨蚊蟲也很多，一想到眾多賓客被蚊子咬，想到就好笑」、「戶外熱死了又無聊，拍照好看而已，但多數賓客不愛」、「天氣熱的話，室外不考慮」、「戶外算了吧，熱死又被咬死，戶外婚禮覺得美的大概只有在海邊吧」、「去年參加戶外婚禮，大曬傷」、「參加過一次戶外，真的很痛苦，很熱、蚊子很多，只有狼狽2字可言，不會再有下次」、「推薦室內，室內真的比較舒服」。

▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

也有網友認為還是要看季節，「如果是台灣，夏天戶外也太熱，除非晚上」、「看季節，夏天就別戶外了」、「表妹辦在深秋，我覺得氣溫很不錯，蚊蟲也不多」、「除非是冬天在莊園辦婚禮，否則理想跟現實呈現效果都是有極大的差距的」、「室外最好是辦在冬天」。

另還有網友回應，「真的很想戶外，就辦晚宴」、「戶外弄個儀式就好，連吃飯都在外面熱死」、「有看過結婚儀式在戶外，然後結束後回室內用餐的」、「新郎新娘最大，選會讓你開心的就好」、「一輩子就一次，你喜歡最重要」。

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