布袋警友會攜手生技公司　警察節致贈禮券+排汗衫

▲▼布袋警友會攜手生技公司暖心致贈禮券、應勤裝備 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

警察節即將到來，嘉義縣警察局布袋警友辦事處慶祝警察節，為了讓員警執勤有更安全的保護，布袋警友辦事處及濠隆實業有限公司向布袋分局捐贈禮券、袖套功能之排汗衫、勤務腰帶及百盒速攸創傷覆蓋粉，由主任黃金茂議員代表致贈，分局同仁於警察節前夕收到覺得倍感暖心。

黃議員金茂致詞時除肯定分局及各分駐、派出所全體員警對轄區治安、交通、為民服務等工作之辛勞付出外，並強調將率領全體幹部及顧問繼續發揮「警民合作」的精神，做警察最堅強的後盾。

此次所捐贈之排汗衫，是布袋警分局長林思妙因體恤第一線執勤員警常要頂著大太陽路檢及處理交通疏導等勤務，特別請廠商為同仁量身訂製，其材質具精湛彈力及優良透氣效果，除了能夠讓員警執勤時便於活動且保持清爽，包覆手臂之防曬設計亦能讓同仁免除以往配戴袖套之繁瑣程序，更不用遭受袖套之束縛；袖子上的警徽及反光印花，顯著的反光效果更能保障員警的執勤安全，可謂一舉三得之功能！另搭配特製之耐用、耐磨、耐拉扯尼龍腰帶，讓員警執勤時能輕裝上陣。

濠隆實業有限公司董事長洪榮華亦表示警察執勤時常面臨各種突發狀況，必須暴露在不確定的高風險環境之中，特捐贈全體同仁百盒醫藥級速攸創傷覆蓋粉，若員警不慎受傷，可將其直接覆蓋於傷口上以吸收傷口分泌物，控制出血及避免傷口乾燥。濠隆實業有限公司希望每位員警堅守崗位維護治安及人民福祉的同時，能保護自身安全，特藉此微薄心意表達高度的肯定及慰勞。

嘉義縣警察局布袋分局分局長林思妙表示維護治安係警察責無旁貸的工作，但也有賴各機關及民眾協力幫忙，而警友組織無疑是警察同仁們最好的朋友，也非常感謝濠隆實業有限公司的慷慨捐贈，將有助於同仁們更好地執行職責，保護鄉親的生命和財產安全。員警同時也表示將繼續努力，為社會的安全與穩定做出更大的貢獻。