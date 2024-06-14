和孩子一起讀大學　媒體人「1家3口」美和科大社工系同天畢業

▲李明德一家3口同自美和科大社工系畢業。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東男子李明德與太太凃銀春為圓年幼時的大學夢，並陪已取得大學畢業學歷的兒子李文豪再取得另一個社工系學歷，3人一起就讀屏東縣美和科技大學，經過2年幾乎沒有休假的努力學習，3人終於在6月15日一起畢業。

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近60歲的李明德與55歲的太太凃銀春，30年前因時空背景因素及地處偏遠交通不便，放棄了上大學的機會，一直到兩年前，也就是2022年，無意中發現到屏東美和科技大學社工系正在招生，本身是電視台駐地記者的李明德，嗅出這是一門未來非常有就業機會，以及可以真正服務大眾的科系，在與妻子及孩子的討論下，決定3人一起就讀，除了可以圓一下大學的夢以外，也可以讓孩子又多了一項專長。

涂銀春表示，其實這兩年的時間，說長不長，說短也不短，幾乎是沒有了假日和自己的休閒，期間3人還為了課業起爭執，當然也有歡樂，如今熬過來，想想也是一種幸福。

與父母一起就讀的李文豪說，其實他原本就有大學學歷了，一開始還真的是很排斥重新再讀，但看到父母親到了這樣的年紀，都有求學的慾望，加上他也對政府目前正積極推動的社會福利政策，非常欠缺社工人員，想想如果可以再多一項專長，也是不錯的選擇，又可以幫父母圓夢，便同意陪同父母一起就讀。

經兩年努力，一家3口終於在6月15日從屏東美和科技大學社工系一起畢業，除了是畢業的喜悅外，也是送給李明德60歲生日最珍貴的生日禮物。