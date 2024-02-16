超強！美和科大參加世界巧克力大賽　勇奪1金4銀1銅

▲美和科大巧克力團隊參加世界巧克力大賽奪7獎項 。（圖／美和科大提供)

記者陳崑福／屏東報導

世界巧克力大賽International Chocolate Awards於新春期間，在義大利舉辦「2024世界工藝飲料巧克力大賽」，來自臺灣屏東的美和科技大學，在餐旅管理系老師喻天福率領的巧克力團隊，一舉榮獲1金4銀1銅及特別獎共計7個獎項，其中以「原產地原料」榮獲特別獎，成為國際大賽的焦點，這也是全部參賽國家唯一獲獎的團隊。

喻天福指出，2024世界工藝飲料巧克力大賽有來自世界各地超過150件比賽作品，以冰淇淋、咖啡與巧克力茶飲等作品型態呈現，經過2天半的評比後，在義大利迷人的海邊「里米尼」發表了今年各比賽項目得主。參賽作品包含，黑巧克力飲品、添加奶類飲品、未添加奶類飲品、牛奶巧克力飲品、白巧克力飲品、可可粉、可可茶飲及巧克力飲料等。

校方說，疫情期間及疫情後，國際巧克力大賽（ICA、AOC），該校巧克力團隊從不缺席，更屢獲佳績。這次由喻天福老師1人獨得鐵觀音茶巧克力飲（黃金獎）、文山包種茶巧克力飲（銀牌獎）、烏龍茶巧克力飲（2銀牌獎）四獎項。

另餐旅管理系五專三年級學生林琮翊獲得的東方美人茶巧克力飲（銀牌獎），五專二年級學生許英凱獲得的日月潭蜜香紅茶巧克力飲（銅牌獎）。師生共同將在地特色的原物料可可與台灣特色茶融合在一起，在國際舞台上創造出台灣農產品的多元價值與變化，贏得很高口碑。