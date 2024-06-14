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高速起飛一半急煞！波音客機故障　乘客猛撞頭「當場爆吐」

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 乘客撞上前方座椅，起飛失敗後還受困機上。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國途易航空（TUI Airways）一架波音737-800客機日前正要從土耳其起飛，卻因引擎疑似發生故障，在機體前端已經離地的狀況下緊急煞車，令乘客飽受驚嚇，甚至有人當場嘔吐。

《太陽報》報導，這班編號TOM213的航班10日原定從土耳其達拉曼機場飛往英國曼徹斯特，延誤4小時後卻又因技術問題，在起飛過程中緊急中止。

@lucylou_91 Will never use TUI again. #fyp #viral #plane #tui @Adam Loveday ♬ original sound - Lucy xoxo

一名乘客向描述，飛機起飛前就有多名工作人員在現場，似乎是其中一顆引擎出狀況，等到終於獲准起飛，機師還用機內廣播向乘客笑稱，「我們有好消息和壞消息，好消息就是沒有壞消息。」

然而，等到機頭已經向上抬起，以175英里時速正要起飛時又回到原地，導致乘客往前撲，臉部撞上前方座椅，發出碰撞和尖叫聲。且飛機還繼續向前滑行約10秒才停下來，令乘客膽顫心驚，起初還以為是撞上另一架飛機。

乘客受訪回憶，突然煞車的巨大衝擊令其他乘客開始尖叫「讓我下機」，還有嬰兒開始哭，媽媽又無法安撫，「我們都以為自己要死了」。

事發後的影片顯示，機師廣播通知乘客，「我們的飛機又發生故障了」，接著有數十名消防員包圍飛機。乘客被迫在機上又待了半小時，還以為引擎著火。

旅客被迫在土耳其多待3天，近200人無處可住，沒想到還被告知3天後得搭同一架飛機回國。其中幾名旅客再也不敢搭，乾脆花300英鎊改搭其他航空公司班機。

目前不清楚途易賠償金額，發言人坦承，技術問題導致班機延誤，但未提及引擎起火或偏離跑道，僅稱所有乘客均可獲得賠償；波音公司對此則尚未回應。

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