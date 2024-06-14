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社會 社會焦點 保障人權

沙鹿公車站驚見「流浪小朋友」躺地睡？　真相曝光

記者黃翊婷／綜合報導

有民眾13日深夜11時許發現，一名身穿紅衣的「小朋友」躺臥在台中沙鹿某公車站的超商門口，消息傳開之後，引發許多網友關心，擔心他可能是家庭有困難不得不流浪街頭。不過，很快就有當地網友回報，警方已經到場處理，經過確認照片中的紅衣人是成年人，他只是躺在那裡休息而已。

民眾驚見「小朋友」深夜流浪街頭，警方到場確認是成年人。（圖／翻攝自Facebook／沙鹿之美）

▲民眾擔心紅衣人可能離家出走的「小朋友」。（圖／翻攝自Facebook／沙鹿之美）

有民眾在臉書社團「沙鹿之美」發文，表示看到一名「小朋友」睡在公車站的超商門口，感到十分驚訝。文章公開之後，當地不少熱心網友都建議發文者報警，並紛紛留言表示心疼，「叫警察吧，還那麼小」、「可能離家出走，快報警處理」、「可能跟家人吵架吧」。

但也有部分網友發現，照片中的人雖然身材瘦小，但脖子、腳踝處有刺青，指甲很長，應該不是未成年人，而且可能已經流浪一段時間了，「這哪像小朋友啊，脖子跟腳踝都有刺青，感覺是真流浪漢」、「這個看起來已經流浪很久了吧，手腳指甲都那麼長，然後也有刺青，直接叫警察就好了」。

很快就有網友回報，警方剛剛已經到場處理，經過確認照片中的人是成年人，當時只是躺在地上休息而已。至於其他詳細的情況，仍有待進一步了解。

▼網友回報，警方確認過了，紅衣人是成年人。（圖／翻攝自Facebook／沙鹿之美）

民眾驚見「小朋友」深夜流浪街頭，警方到場確認是成年人。（圖／翻攝自Facebook／沙鹿之美）

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