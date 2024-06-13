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不滿「軟飯男」殺雙胞胎兒逃死！研究生割腹　校方：已啟動輔導

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲不滿軟飯男殺雙胞胎兒逃死，中部一名研究生在法院外自殘 。校方坦承，該生是長期關懷個案。（圖／記者許權毅翻攝）

記者游瓊華／台中報導

震驚社會、發生於2019年的母子三屍案，當時不到30歲的陳嘉宏懷疑妻子外遇，盛怒之下掐死妻子後，還將自己親生骨肉塞進洗衣機悶死。針對殺害雙胞胎部分，法院兩度依殺人罪判陳男死刑，但高等法院台中分院11日更一審改判無期徒刑。不料，一名25歲研究生疑因不滿結果，11日宣判當天在高分院外自殘導致腹部傷。研究生就讀學校表示，該生是長期關懷個案，事發後校方已經啟動輔導機制。

第三警分局指出，該案在11日18時25分獲報，台中高分院一名25歲男子到高分院旁聽，該案件為台中三屍案更一審，清查與男子亦無關聯，疑似不滿判決結果，走到高分院外拿出美工刀劃傷肚子，再進入法庭大廳內抗議，警消獲報到場，他向警方開罵「陳男是畜牲！恐龍法官怎這樣判！」

而讓研究生氣憤的案件發生於2019年，台中中區一出租套房的母子三屍案，當時不到30歲的陳宏嘉，懷疑在本土劇擔任臨時演員、還兼職作八大的妻子與男客過於曖昧，盛怒下掐死妻子，事後又擔心親生雙胞胎男嬰沒人照顧，竟將自己親生骨肉塞進洗衣機悶死。

針對殺害雙胞胎部分，台中地院與高等法院台中分院一、二審都依殺人罪判陳男死刑，最高法院發回後，高等法院台中分院更一審宣判，法官認為，陳男犯後有悔意，且經台灣司法心理學會鑑定結果，認陳宏嘉仍有矯正及再社會化之可能性，更一審改判無期徒刑，全案還可再上訴。

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