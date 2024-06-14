落石直下三千尺！女遊客觀瀑拍照「遭落石爆頭」　慘死瞬間影像曝

記者羅翊宬／綜合報導

位於中國四川省眉山市洪雅縣的瓦屋山風景區，其國家森林公園面積占地105萬畝，是中國境內最大的森林公園，距離省會成都市211公里。然而，最近風景區內一座瀑布卻發生憾事，一名女遊客走在台階上，突然被一塊上方飛落的石塊砸中，當場倒臥在地、血流不止，不幸慘死。

根據《觀察者網》報導，唐代詩人李白曾以詩句「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」，形容氣勢磅礡的瀑布，然而落石卻跟著飛瀑直下三千尺，一名網友在社群平台發布駭人影像，只見飛瀑前有數名遊客聚集拍照，突然一塊落石突然從高空墜下，不偏不倚砸中女遊客，儘管女遊客想要轉身躲避，卻還是來不及。

事發當時是今年6月12日中午，女遊客遭到落石重擊倒地後，當場滾下台階，倒臥在地、頭破血流，其他遊客見狀立刻前來關心，並通報有關單位前來搶救；不過，女遊客在送醫後，官方先是通報稱「肩膀頭部擦傷」，最後才從洪雅縣有關部門獲悉，女遊客已經去世，目前家屬已趕到當地處理後事。