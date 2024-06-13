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都是「燈光」惹的禍！「龜山蔡依林」議員紗裙透光　挨批不得體

▲桃園女議員紗裙透光，挨批不得體引熱議

▲「龜山蔡依林」孫韻璇穿著黑色蕾絲紗裙，因舞台燈光角度，疑似走光網友狠批不得體。（圖／孫韻璇提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長相甜美且能歌善舞，而有「龜山蔡依林」稱號的桃園市議員孫韻璇，12日出席區內某幼兒園畢業典禮，穿著一件黑色蕾絲紗裙，因舞台燈光角度、加上裙子內襯不慎往上捲，致在台下看疑似走光，遭民眾拍照上傳臉書，有網友狠批不得體，引發熱議。

孫韻璇13日表示，獲悉因其穿著引發網友熱議，一開始心情很低落，不久後，接獲許多選民來電加油、打氣，除對此表達歉意，未來出席公開場合，會更注意穿著搭配，也希望大家把焦點放在幼兒教育政策上面。

▲桃園女議員紗裙透光，挨批不得體引熱議

▲孫韻璇曾參加《超級紅人榜》的里長擂台賽，表現亮眼，支持者稱她是「龜山蔡依林」。（圖／擷取自孫韻璇臉書）

孫韻璇說，當天出席區內某幼兒園畢業典禮，穿著一件黑色蕾絲長紗裙，裙子裡面有一件內襯，長度大概及膝，因為行程很多，穿的時候沒注意內襯捲上去，但是裡面有穿黑色絲襪，不是內褲。網友PO的照片是第四場，後來經人提醒，她就趕快把內襯拉下來，但不知有人拍照後上傳臉書，並被網友狠批不得體，引發熱議。

▲桃園女議員紗裙透光，挨批不得體引熱議

▲孫韻璇穿著黑色蕾絲紗裙，側面則未見有走光情形。（圖／家長拍攝／孫韻璇提供）

這起桃園女議員公開場合穿著黑色蕾絲紗裙，疑似走光情事，PO文網友質疑「幼兒園畢業典禮，穿這裙子得體嗎？還是位議員」等語，網友留言熱絡，有人稱「做爸爸的喜歡，勸你不要多管閒事」，也有人說「至少有穿」、「會做事，服務好的女議員，加油！」。儘管PO文者雖在最後道歉，但仍認為孫的穿著不得體。

孫韻璇曾任龜山區精忠里里長，因長相甜美且能歌善舞，曾參加《超級紅人榜》的里長擂台賽，演唱《追追追》、《好膽你就來》歌曲，表現亮眼，支持者稱她是「龜山蔡依林」。由於長年深耕基層，親和且服務好，2022年參選龜山區市議員，高票當選。

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