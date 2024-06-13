捷克參議院首席副議長訪台　林佳龍：雙邊合作新篇章包括先進晶片、供應鏈韌性

▲捷克參議院首席副議長率團訪問台灣。（圖／翻攝林佳龍臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）率團訪台，外交部長林佳龍表示，德拉霍斯首度以副議長身份再次來台，並且前往國立故宮博物院見證雙邊博物館簽署合作備忘錄，希望明年就能在布拉格國家博物館看見台灣珍貴文物的展出。林佳龍也透露，台灣與捷克未來在先進晶片研究及供應鏈韌性，也將有更全面性的合作機會。

林佳龍13日透過臉書表示，捷克是與台灣理念相近的民主同盟夥伴，也是台灣在中東歐地區很重要的好朋友，這趟是德拉霍斯副議長第4次來到台灣，展現對台捷關係最堅實的支持，他昨天晚上也以晚宴方式歡迎老朋友，並且感謝訪團成員支持台灣，持續推動深化台捷關係。

林佳龍指出，德拉霍斯副議長曾在2022年以「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席身分訪台，促成台灣與捷克在多項領域合作。這次是他首度以副議長身份再次來台，並率領捷克政府重要官員與專家學者來台交流，同時也前往國立故宮博物院 見證雙邊博物館簽署合作備忘錄，希望明年就能在布拉格國家博物館看見台灣珍貴文物的展出。

對於台捷雙邊合作，林佳龍也表示，台灣與捷克未來在先進晶片研究中心及半導體供應鏈韌性中心，也將有更全面性的合作機會。

林佳龍強調，捷克是台灣在歐洲最堅實的夥伴之一，在疫情與花蓮地震災後，我們相互支援，彼此攜手共度難關，去年7月，在德拉霍斯副議長的積極協助下，台捷直航正式開通，拉近雙邊國人距離與交流互動，​「今年，在德拉霍斯副議長的領導下，捷克參議院通過決議，支持台灣參與世界衛生組織及相關國際組織，這些行動對台灣都是很重要且充滿力量的鼓勵與支持」。

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對於再度與德拉霍斯副議長見面，林佳龍也表示，他要特別謝謝德拉霍斯副議長特別送了水晶酒杯組合，德拉霍斯副議長說自己最喜歡台灣Kavalan噶瑪蘭威士忌，還推薦他可以使用水晶酒杯享用。​「如同德拉霍斯副議長所說，真正的友誼不只透過言語，而是透過行動證明，台灣也會持續透過價值外交，與民主盟友共同努力，也為區域及全球繁榮和平貢獻心力」。

▲捷克參議院首席副議長德拉霍斯（圖右一）。