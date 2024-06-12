方濟中學最後畢典！今送走百名畢業生　7月底正式走入歷史　

▲方濟中學今舉行畢典，送走最後一屆畢業生，7月底正式走入歷史。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新竹市長高虹安的母校方濟中學已於111學年度申請停招，今（12日）舉行最後一場畢典，送走約百名高中部和國中部最後一屆畢業生，7月底正式走入歷史。校方表示，應家長要求，今天畢典並未對外開放，但預計最快8月開放校友回母校拍照留念。

方濟中學校長胡嘉強表示，這屆畢業生是111學年度入學，當年學校宣布停招，家長要求學校務必讓學生順利完成學業，校園不要有太多紛擾，因此，今天的畢業典禮並未對外開放，也沒有邀請歷屆校友回娘家。

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胡嘉強強調，學校已信守承諾，讓最後一屆高中部79名學生、國中部23名學生都順利完成學業，在升學表現也有亮眼成績，其中高中部有9成以上學生，已透過繁星推薦、甄選入學等管道順利考取大學，其中也不乏台大、成大、台師大等頂尖大學；國中部更有3人考取建中，有5名學生可錄取前3志願。

胡嘉強說，創校近一甲子，培育出無數校友，雖然今天畢典並未開放，但隨著畢業生離校後，學校將規劃校友回娘家計畫，預計最快8月開放校友回母校重聚留念，同時也會著手進行校史數位化工作，永久保存方濟中學的校史。

胡嘉強指出，停辦計畫書已送交台北市教育局審核中，針對校內教職員安置，均依照教育局規定，發給資遣費或協助安排到其他學校任職，另提供慰助金，待停辦核准後，將再進行改辦申請作業，董事會將秉持教會精神，持續為社會服務，可能朝教育或社會福利機構提出改辦申請。

方濟中學創立於1965年，由天主教方濟會士創辦，曾是台北市內湖區唯一男女合校的天主教完全中學，全盛時期學生逾千名，包括新竹市長高虹安、知名音樂人梁弘志都是校友，3年前還頒發傑出校友給高虹安。但受少子化衝擊，學生人數銳減，111學年度向北市教育局申請停招，今年7月31日停辦後，正式走入歷史。

此外，與方濟中學只有一條馬路之隔的文德女中，去年也向教育局申請核准停招，今年高三畢業後，全校只剩15名學生，正式編制的教職員也僅剩4人，明年15名學生畢業後將走入歷史，北市內湖區兩所老牌私校相繼退場。