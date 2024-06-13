員工還在上班！科技大廠宣布破產　老闆「留紙條」跑路：只能逃了





▲上海極目銀河數字科技有限公司。（圖／翻攝自市界）

記者鄭思楠／綜合報導

上班到一半，瞬間失業！上海極目銀河數字科技有限公司老闆陳群近日欠下62億人民幣（約新台幣269億元）巨債後落跑。據悉，800多名員工上午還在開會，下午公司就解散了。高管們5月24日就找不到陳群，26日發現他別墅人去樓空，留紙稱無法還債「只能逃避」，高管們27日報警並告知員工。

據《市界》報導，上海極目銀河數字科技有限公司（以下簡稱「極目科技」）的老闆陳群，欠下62億巨債後跑路。

一份報案回執顯示，極目科技的高管們在5月24日就找不到陳群了。26日傍晚又跑到他的別墅，結果發現早已人去樓空。房間內留有一張A4紙和一個U盤，紙上寫著，「無法兌付投資人的錢，合計62億元（人民幣，下同），只能選擇逃避。」而U盤內容未對外公布。直到27日中午，高管們也頂不住了，選擇報警，並告知了全體員工這一情況。

已經人間蒸發的陳群，是個頗為神秘的80後。公開管道關於他本人成長、教育、工作等方面的確切資訊不多，只知道他是1986年出生，身分證註冊地址在浙江省台州市。另有資訊顯示，陳群是一位從業多年的股權投資人，長期專注於金融科技、區塊鏈技術、智能製造、大數據雲計算、元宇宙技術等領域。

他名下的極目科技，至今才成立1年多，以「創業孵化+創新賦能」為商業模式，目標是成為世界一流的科技創客社區。值得注意的是，這家公司的投資版圖和陳群的從業經歷一樣龐雜，涉及元宇宙、人工智慧、區塊鏈、雲計算、AIGC、金融科技等12個行業，總投資額在4億到5億元。因為涉及的業務太廣，還曾引發員工質疑。

面對質疑，公司高管曾做出解釋，「如果10個項目中有2個孵化成功的話，公司就能夠盈利，就能養活另外8個項目。」