　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠稅7千萬！貴婦奈奈男友爸裝傻「沒那麼多」　執行署擬祭禁奢令

▲▼貴婦奈奈男友父母遭檢方發布通緝之外逃黃立雄、黃林麗真夫妻。（圖／記者陳煥丞攝）

▲黃立雄5月3日被押解返台。（圖／記者陳煥丞攝）

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

網紅貴婦奈奈和男友黃博健、男友父親黃立雄因涉詐數億元，逃往加拿大被通緝，其中黃立雄5月3日和妻子被押解返台，檢方諭知50萬元交保。執行署士林分署執行官將在端午節後，通知黃提出清償計畫，擬發出「禁奢命令」，包括每月消費不准超過2.4萬元等支出。

調查指出，黃立雄與兒子創立「杏立博全」醫美診所，卻積欠103年、104年、106年、107年度4年度的綜合所得稅及罰鍰，包括欠繳個人健保費、違反醫療法罰鍰等，總計欠稅7155萬餘元，其中107年度積欠之所得稅就高達3448萬餘元、罰鍰3131萬餘元，因此被列為「欠稅大戶」。

國稅局移請法務部行政執行署士林分署追討，全面清查其名下財產，卻發現他在台資產所剩無幾，僅保險部分99萬5610元能執行，士林分署因此發布獎勵公告，若民眾檢舉黃名下財產，檢舉獎金最高可拿到100萬元。

▲貴婦奈奈。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

▲貴婦奈奈本名蘇陳端，目前仍與男友待在加拿大。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

據悉，士林分署也於5月15日首度通知黃說明，黃只對107年綜所稅有疑義，覺得沒賺那麼多，又推託稱醫美診所是兒子經營，診所積欠的所得稅不能推到他頭上，請求給他一個禮拜時間親自清查。

不過，士林分署認為黃逃匿加拿大長達6年，返台後又能立即繳出50萬交保金，並非全無資力，將於端午節再度通知黃說明，並要求提出具體清償計畫，同時不排除對黃發出禁奢命令。

禁奢命令包括禁止投資股票、期貨，搭乘計程車、高鐵、飛機，去酒店、KTV、四星級飯店，以及每月生活費不得超過2.4萬元等，若民眾發現有人違反，也可向執行署檢舉，並提供3萬至10萬元的檢舉獎金。

ET快訊
快訊／17張千萬發票！　5人超商消費中大獎
郭書瑤「房產百萬代言沒了」！　廠商秒換人
緊張打錯人！雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳
YTR超強認了是雙性戀！母1句話神預言　Soya曾淚挺：我不
快訊／再生醫療法三讀　禁胎兒提供細胞、違規重罰2000萬+沒
中捷9英雄現身！長髮男、雨傘哥等4人獲頒2萬元
快訊／39歲女警身體不適送醫　宣告不治
大聯盟爆簽賭！恐終身禁賽　還有4人調查
2麵1沙拉1炒菜1680元...客人「頭好暈」　菜色獨家曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長髮哥曝「對凶嫌父母沒不滿」！將對洪男提告求償：他已經成年了

桃園84歲嬤吃飯噎到突失去心跳　看護急求救...警CPR成功搶命

正妹騎車遭噁男吐「一身檳榔汁」　美腿慘照曝！到警局提告了

花蓮測速王遭擊落！休旅狠撞車頭全毀　測速照相「鞠躬」下台

上市公司計畫「惡意併購」　女董事偷聽電話買股撈近百萬

緊張打錯人！中捷雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳

中捷英雄頒獎！遭砍高中生未出席...父曝原因　「全家感謝英雄」

台南民宅遭竊損失75萬　警逮竊賊查扣金項鍊、首飾

中捷9英雄現身！奮勇壓制嫌犯　長髮男、雨傘哥等4人獲頒2萬元

欠稅7千萬！貴婦奈奈男友爸裝傻「沒那麼多」　執行署擬祭禁奢令

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳讚台灣3大超能力　「無名英雄卻是世界支柱」

長髮哥曝「對凶嫌父母沒不滿」！將對洪男提告求償：他已經成年了

桃園84歲嬤吃飯噎到突失去心跳　看護急求救...警CPR成功搶命

正妹騎車遭噁男吐「一身檳榔汁」　美腿慘照曝！到警局提告了

花蓮測速王遭擊落！休旅狠撞車頭全毀　測速照相「鞠躬」下台

上市公司計畫「惡意併購」　女董事偷聽電話買股撈近百萬

緊張打錯人！中捷雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳

中捷英雄頒獎！遭砍高中生未出席...父曝原因　「全家感謝英雄」

台南民宅遭竊損失75萬　警逮竊賊查扣金項鍊、首飾

中捷9英雄現身！奮勇壓制嫌犯　長髮男、雨傘哥等4人獲頒2萬元

欠稅7千萬！貴婦奈奈男友爸裝傻「沒那麼多」　執行署擬祭禁奢令

勞動部南分署舉辦企業見習活動　微創鳳凰店家傳承經驗助創業者圓夢

美尋求安理會支持　盼哈瑪斯「無條件接受停火協議」

直擊曾國城攜城嫂現身聚餐　「抱緊處理」謝工作人員

美國近30家軍火商抵台訪賴清德　論壇亮點交流無人機、無人艇

長髮哥曝「對凶嫌父母沒不滿」！將對洪男提告求償：他已經成年了

日本德仁天皇伉儷敲定月底訪英　受英王邀請進行國是訪問

「最美檢察官」遭批騙妻結婚生子！老婆反擊　認對「變態」不滿

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

黃仁勳開出徵才5大人格特質　畢業生搶進輝達不是夢

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

晴空匯2消殉職　5次求救音檔外流

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

駕駛血染上衣驚悚急喊：我前面還有車

即／蘇花崇德隧道北端坍方　雙向交通阻斷

晴空匯「5次求救音檔」曝！楊玲宜嗆：我就是洩密者

即／新北淡水28歲騎士自摔　遭卡車輾頭慘死

護花使者變撿屍狼　性侵女同伴賠80萬換緩刑

端午連假前一夜！彰化花壇6/7送肉粽　路線超保密

富商被「桃園酒店妹」下蠱貼邪咒　染怪病險喪命

彰化離奇自撞！21歲駕駛送醫

星城Online「變金礦」　3兄弟11天海撈1843萬

百億「台中神祕賭王」曝光！　刑事戰將為他淪抓耙仔

更多熱門

相關新聞

夢幻極光大爆發北歐美加追AURORA

夢幻極光大爆發北歐美加追AURORA

｢極光大爆發｣，是最近天文觀察的熱門關鍵字，因為今年、明年都是極光大爆發的時候，想追逐極光的朋友們行動要快了！極光AURORA，最易出現的時期是春分（三月）和秋分（九月）兩個節氣，熱門的旅遊地為北歐、 加拿大黃刀鎮、阿拉斯加等，建議為自己規劃一趟追逐幸福極光的旅程。

逃亡16年嗆警「抓不到我」　泰男落網了

逃亡16年嗆警「抓不到我」　泰男落網了

狂殺49女　加拿大連環殺人魔獄中遇襲亡

狂殺49女　加拿大連環殺人魔獄中遇襲亡

患者車禍手受傷　治療師摸乳頭復健

患者車禍手受傷　治療師摸乳頭復健

印度少女為私奔弒父殺弟　男友卻丟下她跑了

印度少女為私奔弒父殺弟　男友卻丟下她跑了

關鍵字：

貴婦奈奈加拿大逃亡黃立雄名醫診所逃漏稅

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

今雨區擴大　明「全台下3天」

黃仁勳：輝達將在台灣招募1000名工程師

上市公司員工年薪榜　台積電只排第24名

2年沒愛愛！女友監視器驚見「心碎1幕」快哭了

蟑螂近親入侵清大男宿　男大生喊快逃

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯

比大冰奶還猛！網瘋「超商炸屎特調」　專家認證有效

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面