欠稅7千萬！貴婦奈奈男友爸裝傻「沒那麼多」　執行署擬祭禁奢令

▲黃立雄5月3日被押解返台。（圖／記者陳煥丞攝）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

網紅貴婦奈奈和男友黃博健、男友父親黃立雄因涉詐數億元，逃往加拿大被通緝，其中黃立雄5月3日和妻子被押解返台，檢方諭知50萬元交保。執行署士林分署執行官將在端午節後，通知黃提出清償計畫，擬發出「禁奢命令」，包括每月消費不准超過2.4萬元等支出。

調查指出，黃立雄與兒子創立「杏立博全」醫美診所，卻積欠103年、104年、106年、107年度4年度的綜合所得稅及罰鍰，包括欠繳個人健保費、違反醫療法罰鍰等，總計欠稅7155萬餘元，其中107年度積欠之所得稅就高達3448萬餘元、罰鍰3131萬餘元，因此被列為「欠稅大戶」。

國稅局移請法務部行政執行署士林分署追討，全面清查其名下財產，卻發現他在台資產所剩無幾，僅保險部分99萬5610元能執行，士林分署因此發布獎勵公告，若民眾檢舉黃名下財產，檢舉獎金最高可拿到100萬元。

▲貴婦奈奈本名蘇陳端，目前仍與男友待在加拿大。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）



據悉，士林分署也於5月15日首度通知黃說明，黃只對107年綜所稅有疑義，覺得沒賺那麼多，又推託稱醫美診所是兒子經營，診所積欠的所得稅不能推到他頭上，請求給他一個禮拜時間親自清查。

不過，士林分署認為黃逃匿加拿大長達6年，返台後又能立即繳出50萬交保金，並非全無資力，將於端午節再度通知黃說明，並要求提出具體清償計畫，同時不排除對黃發出禁奢命令。

禁奢命令包括禁止投資股票、期貨，搭乘計程車、高鐵、飛機，去酒店、KTV、四星級飯店，以及每月生活費不得超過2.4萬元等，若民眾發現有人違反，也可向執行署檢舉，並提供3萬至10萬元的檢舉獎金。