高雄男藏毒遭警攔狂逃！摔車噴出皮夾害身分露餡　躲衣櫃被揪出

▲高雄男藏毒遭警攔狂逃，最後在家中衣櫃被警揪出。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄47歲陳男4日因騎車沒戴安全帽遭警方攔查，他見狀隨即丟棄身上毒品加速逃逸，與警方展開追逐戰，過程中還一度自撞摔車，手機、皮夾噴飛也不管，牽起機車繼續逃。員警從現場遺落的皮夾得知陳男的身分，循線找上門，躲在家中衣櫃的陳男逃不了狼狽落網。

▲藏毒心虛狂逃，男子一度自撞摔車。（圖／記者賴文萱翻攝）

楠梓警分局翠屏派出所員警4日21時30分許在楠梓區後勁西路與加昌路279巷口，發現一名男子騎機車未戴安全帽，上前欲攔查時，男子立刻丟棄不明物品加速逃逸，甚至不慎自摔，機車在地上磨擦出大量火花，卻仍牽起機車繼續逃逸。

員警顧及其他用路人安全，放棄尾隨，卻發現他自摔時手機、皮夾通通噴飛遺留在現場，皮夾內有47歲陳姓男子證件，沿途也找到他丟棄的夾鏈袋，經檢驗發現是毒品安非他命0.42公克。

▲男子丟棄的夾鏈袋，經檢驗發現是毒品安非他命0.42公克。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方後續循線前往陳男家中，沒想到竟發現陳男竟嚇到躲在衣櫃裡，便一路高喊「出來了啦！還在躲？」最後陳男眼見逃不了，從衣櫃走出來，狼狽落網。警詢後依毒品危害防制條例罪嫌函請台灣橋頭地方檢察署偵辦。