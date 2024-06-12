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北約擬加碼力挺烏克蘭　匈牙利同意「不予阻擋」

▲▼匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／達志影像／美聯社）

▲匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格和匈牙利總理奧班今天同意，在北約為烏克蘭對抗俄羅斯全面侵略提供更多幫助的議題上，布達佩斯將「不予阻擋」。

法新社報導，北約（NATO）下個月將在美國華府召開高峰會，北約準備在會上宣布，計劃在提供武器和訓練烏軍方面發揮更大協調作用。對北約各成員國進行訪問的史托騰柏格（Jens Stoltenberg）正試圖敲定這項計畫。

早就拒絕提供烏克蘭武器的匈牙利擔心，北約會因此被拖進對俄羅斯的戰爭之中，原本反對這項計畫。

儘管俄羅斯全面侵略烏克蘭，做為莫斯科最緊密的歐洲聯盟（European Union）盟友，奧班（Viktor Orban）日益煽動西方和俄羅斯開戰的恐懼，並將之歸咎於歐盟和北約。

民族主義派的奧班最近還暗示，他想要「重新定義」匈牙利在北約的立場，以避免參與「北約領土之外」的任何軍事行動。

史托騰柏格致力讓北約各會員國承諾，不論所需時間多長，都會維持每年提供烏克蘭至少價值400億歐元（約新台幣1兆4000億元）軍援。史托騰柏格和奧班今天就支持烏克蘭的前景達成共識，包括匈牙利在此一議題上不予阻擋。

奧班稱頌他與史托騰柏格的協商「艱難但富建設性」。

他在聯合記者會上說：「今天我們獲得擔保，就俄烏戰爭而言，匈牙利將無需參與其國境之外的軍事行動。匈牙利既不會對這場戰爭投入金錢或人員，匈牙利領土也不會用於涉入這場戰爭。」

奧班同時警告「充滿挑戰的時期尚未結束」，並矢言於北約峰會後繼續提倡「符合匈牙利利益的決定」。

 
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