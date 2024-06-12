俄軍攻擊！烏克蘭首都傳出多起爆炸聲　波蘭軍機緊急升空

▲圖為俄軍先前發射飛彈攻擊烏克蘭。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭全境空襲警報大響，俄軍12日凌晨鎖定烏克蘭多地發動攻擊，首都基輔、敖德薩市爆炸聲連連。烏方稍早警告俄羅斯可能發動巡弋飛彈與無人機攻擊，波蘭軍機緊急升空防衛領空。

基輔獨立報報導，首都基輔12日凌晨4時左右聽見多起爆炸聲，烏克蘭敖德薩州州長基佩爾（Oleh Kiper）則稱當地凌晨5時傳出爆炸聲響。截至當地凌晨5時左右，並未傳出任何基礎設施損失或人員傷亡消息。

烏克蘭軍方稍早警告須注意俄羅斯無人機和導彈攻擊。波蘭武裝部隊司令部透過社群平台X發文表示，波蘭與盟國飛機緊急起飛升空，保衛領空，作為俄羅斯飛彈攻擊行動的回應。

報導稱，烏克蘭大多數地區的空襲警報已於凌晨4時45分關閉。近期數月，俄羅斯加大針對烏克蘭重要基礎設施的攻擊力道。由於針對能源設施的攻擊，烏克蘭自5月15日起實施各區輪流停電措施。