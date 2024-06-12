南韓「最大在野黨」黨魁李在明又遭起訴　涉嫌教唆財團向北韓匯款

▲南韓共同民主黨黨魁李在明，12日遭到檢方起訴。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓「最大在野黨」共同民主黨黨代表李在明，曾於2019至2020年擔任京畿道知事期間，要求雙鈴集團向北韓（朝鮮）代墊匯款超過8000萬美元（約新台幣2億5891萬元），涉嫌違反特定犯罪加重處罰法，今（12）日遭到檢方起訴，目前總計有4起案件遭到檢方起訴，待法庭審理。

根據《韓聯社》，自從2022年5月尹錫悅政府上台後，李在明至今已被檢方起訴5次。水原地方檢察廳刑事6部（部長檢察官為徐賢旭）於12日，依照涉嫌違反特定犯罪加重處罰法（收賄）、外匯交易法、南北交流合作法等罪名起訴李在明。

報導指出，李在明擔任京畿道知事期間，曾經於2019年1月至該年4月，與京畿道和平副知事李華永共謀犯罪，教唆雙鈴集團前會長金成泰（音譯）代墊向北韓支付「黃海道智慧農場」事業費用500萬美元；2019年7月至2020年1月，李在明又要求雙鈴集團代墊向北韓支付300萬美元，該款項名目為道知事李在明的出訪北韓費用。

南韓檢方指出，即便北韓面臨國際經濟制裁，「黃海道智慧農場」補助一事幾乎不可能執行，但李在明卻依舊執行先前和北韓做出的承諾，2018年11月被北韓催款後，才要求雙鈴集團時任會長金成泰代繳；2019年5月，李在明收到北韓出訪邀請，在北韓提出繳交款項後，才又要求金成泰向北韓代繳費用。

南韓檢方研判，雙鈴集團金成泰繳交給北韓的800萬美元費用，可能透過統一戰線部長分給朝鮮勞動黨，違反外匯交易法。

對此，李在明全面否認檢方所指控的犯罪嫌疑，表示雙鈴集團向北韓匯款的事蹟和京畿道之間並無存在任何關係，而是雙鈴集團為了推動北韓相關事業，才會向北韓匯款。